AKTIENMÄRKTE (18:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.575,36 -0,80% -16,82% Stoxx50 3.597,66 +0,44% -5,78% DAX 13.096,93 -0,86% -17,55% FTSE 7.308,56 +0,03% -1,06% CAC 6.211,45 -0,42% -13,16% DJIA 31.815,49 -0,55% -12,45% S&P-500 3.920,55 -1,17% -17,74% Nasdaq-Comp. 11.567,25 -1,83% -26,06% Nasdaq-100 12.098,38 -1,87% -25,87% Nikkei-225 27.655,21 -0,16% -3,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 156,1 +140 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,19 96,70 -1,6% -1,51 +33,0% Brent/ICE 104,48 105,15 -0,6% -0,67 +39,5% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 214,01 179,00 +21,2% 37,39 +197,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.718,42 1.719,69 -0,1% -1,28 -6,1% Silber (Spot) 18,64 18,44 +1,1% +0,20 -20,0% Platin (Spot) 874,19 882,67 -1,0% -8,48 -9,9% Kupfer-Future 3,38 3,35 +0,8% +0,03 -24,0% YTD zu Vortagsschluss

Der Gaspreis zieht erneut kräftig an, nachdem der russische Gaskonzern Gazprom am Vortag angekündigt hat, seine Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 abermals zu verringern. Der Ölpreis hat seine Gewinne mit dem schwachen Verbrauchervertrauen aufgegeben.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen bauen am Dienstag im Verlauf ihre Verluste aus. Das Verbrauchervertrauen ist schwächer ausgefallen als prognostiziert. Auch Daten zu den Neubauverkäufen enttäuschten. Auf der Stimmung lasten ferner Gewinnwarnungen verschiedener bedeutender Unternehmen, allen voran die des Einzelhandelsriesen Walmart. Diese zeigt, dass die Inflation speziell der Lebensmittelpreise die Konsumfreude der Amerikaner dämpft und zu Ausgabekürzungen an anderer Stelle führt. Die Walmart-Aktie bricht um 8,6 Prozent ein. Amazon fallen im Sog von Walmart um 4,3 Prozent. Doch auch 3M (+7,1%) schätzt die diesjährigen Ertragsaussichten pessimistischer ein als bisher. Stützend wirkt allerdings die Ausgliederung der Gesundheitssparte, die der Mischkonzern am Dienstag ebenfalls ankündigte. General Electric (+6,8%) hat die Prognose des Cashflow gesenkt, im zweiten Quartal aber besser abgeschnitten als befürchtet. Bei General Motors (-2,5%) ging der Gewinn hingegen überraschend deutlich zurück. Getränkehersteller Coca-Cola (+1%) verbuchte ebenfalls einen Ergebnisrückgang, Umsatz und Gewinn übertrafen dennoch die Erwartungen des Markts. Positiv überrascht hat auch McDonalds (+1,8%); die Fast-Food-Kette konnte Preiserhöhungen durchsetzen und damit höhere Kosten kompensieren.

Die Risikoaversion der Anleger verschafft auch dem Anleihemarkt Zulauf, was dort zu sinkenden Renditen führt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Für Zurückhaltung sorgte die neuerliche Reduzierung der russischen Gaslieferungen auf nun nur noch 20 Prozent der Pipeline-Kapazität nach bislang 40 Prozent, was die bestehenden Wachstumssorgen noch verstärkte. Das Sentiment litt auch unter der Berichtssaison. So legte am Montagabend der US-Einzelhändler Walmart seine Geschäftszahlen vor und senkte die Prognose. Für Metro ging es daraufhin 2,1 Prozent nach unten, Ceconomy fielen 2,4 Prozent. Im DAX gaben Zalando 9,8 Prozent nach, Hellofresh verloren 7,3 Prozent. Kingfisher büßten 8,5 Prozent ein. Einzelhandelsaktien sanken im Schnitt um 4,2 Prozent und waren damit mit Abstand schwächster Sektor in Europa. Eutelsat standen auch am Dienstag unter erheblichem Abgabedruck und brachen um weitere 18,2 Prozent ein. Der Satelliten-Betreiber hat sich mit OneWeb auf eine Fusion geeinigt, die nach Ansicht von Berenberg das Ergebnis von Eutelsat negativ beeinflussen wird. Nicht zufrieden mit den Geschäftszahlen der UBS (-9,4%) im zweiten Quartal äußerten sich Händler. Bei Lufthansa (-2,6%) belastete der für Mittwoch angekündigte Streik des Bodenpersonals. Jefferies stufte die vorläufigen Daten von Wacker Neuson (-2,8%) für das zweite Quartal als uneinheitlich ein. Für Unilever ging es in Amsterdam gegen den Trend um 3,9 Prozent nach oben. Der RBC zufolge hat Unilever mit den Halbjahrszahlen und dem Ausblick überzeugt. Uniper verloren 10,5 Prozent auf 5,85 Euro, nachdem Goldman Sachs das Kursziel auf 4,50 nach 10 Euro gesenkt hatte. Dazu belastete die jüngste Entwicklung im Gasstreit mit Russland.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40h Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0114 -1,0% 1,0226 1,0212 -11,1% EUR/JPY 138,23 -1,0% 139,81 139,61 +5,6% EUR/CHF 0,9744 -1,1% 0,9865 0,9858 -6,1% EUR/GBP 0,8410 -0,9% 0,8477 0,8483 +0,1% USD/JPY 136,64 -0,0% 136,70 136,68 +18,7% GBP/USD 1,2025 -0,2% 1,2064 1,2039 -11,1% USD/CNH (Offshore) 6,7686 +0,2% 6,7547 6,7536 +6,5% Bitcoin BTC/USD 20.814,05 -5,5% 21.086,78 21.796,41 -55,0%

Der Euro gerät mit der jüngsten Entwicklung im Gasstreit mit Russland unter Druck und rutscht deutlich unter die Marke von 1,02 Dollar. Der Dollarindex steigt um 0,6 Prozent. Die US-Währung profitiert einerseits von ihrem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten, andererseits von der für Mittwoch erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank. Am Markt herrscht die Erwartung vor, dass die Fed den Leitzins um 75 Basispunkte erhöht.

Der Schweizer Franken zieht kräftig an und erreicht zum Euro den höchsten Stand, seit die Schweizerische Nationalbank im Januar 2015 den Mindestkurs von 1,20 Franken je Euro aufhob. Nach Meinung von Mazen Issa, Devisenstratege bei TD Securities, wird der Franken zum Euro noch weiter aufwerten. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) zögere offenbar, nach der überraschend deutlichen Zinserhöhung um 50 Basispunkte am vergangenen Donnerstag die Zinsen weiter in größeren Schritten anzuheben. Dazu beschränke die Aussicht auf eine Rezession in der Eurozone die Handlungsmöglichkeiten der EZB. Gleichzeitig hält der Stratege es für möglich, dass die SNB die Aufwertung der heimischen Währung toleriert, um die Importpreis-Inflation im Zaum zu halten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag uneinheitlich tendiert, wobei an den größeren Plätzen die positiven Vorzeichen in der Überzahl waren. Lediglich Tokio hing zurück. Hauptthema an den Märkten war weiter die US-Notenbanksitzung am Mittwoch. Nach zuletzt schwächeren Konjunktursignalen aus den USA wird allgemein mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet. Diese gilt auch als eingepreist und die Restzweifel sind gering, dass auch ein größerer Zinsschritt um 100 Basispunkte kommen könnte. An den chinesischen Plätzen waren die Blicke hoffnungsvoll auf das bevorstehende Treffen des Politbüros, des zentralen politischen Machtorgans, gerichtet - im Hinblick auf potenzielle wirtschaftsfreundliche Beschlüsse; daneben aber auch auf ein anberaumtes Gespräch zwischen Chinas Präsident Xi und seinem US-Pendant Biden im späteren Wochenverlauf. Dabei dürfte es auch um gegenseitige Strafzölle gehen und zwar mutmaßlich um Lockerungen angesichts der sich eintrübenden Wirtschaftsaussichten. Unter den Einzelwerten ging es in Hongkong für Alibaba um 5,6 Prozent nach oben. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen strebt einer Mitteilung zufolge nun eine vorrangige Aktiennotierung in Hongkong an. In Tokio agierten Anleger bei Canon (-1,3%) vor Veröffentlichung des Quartalsausweises nach Börsenschluss vorsichtig. Der Kurs des Videospieleentwicklers Koei Tecmo verlor 3,4 Prozent nach einem Nettogewinnrückgang. W-Scope schnellten in Sydney um 16 Prozent nach oben, nachdem der Zulieferer der Batterieindustrie seinen Ausblick angehoben hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

ADIDAS

hat aufgrund der langsamer als erwartet verlaufenden Erholung im wichtigen chinesischen Markt die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Der Sportartikelhersteller rechnet 2022 nun mit einem währungsbereinigten Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich anstatt am unteren Ende der Spanne 11 bis 13 Prozent. Adidas sieht nun die Bruttomarge 2022 bei rund 49,0 Prozent anstatt auf Vorjahresniveau von 50,7 Prozent.

SILTRONIC

hat seine Dividendenpolitik zugunsten einer höheren Liquidität für Investitionen begrenzt. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen zwar wie bisher etwa 40 Prozent des nach IFRS ermittelten Konzernergebnisses ausgeschüttet worden, jedoch nur noch maximal 3,00 Euro je Aktie. Eine Dividende in dieser Höhe stellt das Unternehmen auch für das Geschäftsjahr 2022 in Aussicht.

RYANAIR

Frankreich muss nach dem Willen der Europäischen Kommission staatliche Beihilfen vom Billigflieger Ryanair zurückfordern. Insgesamt soll das Unternehmen Frankreich 8,4 Millionen Euro zahlen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Mehrere Verträge, die Ryanair mit dem am Atlantik gelegenen Regionalflughafen La Rochelle zwischen 2003 und 2010 ausgehandelt hatte, wurden von der EU als illegale staatliche Beihilfe gewertet.

GENERAL ELECTRIC

hat im zweiten Quartal erneut Verlust geschrieben. Insgesamt schnitt der US-Industriekonzern jedoch besser ab als erwartet. Mit Blick auf die Mittelzuflüsse im laufenden Jahr wird GE allerdings vorsichtiger. Wegen geringerer Aufträge im Erneuerbare-Energien-Geschäft wurde die Prognose für den freien Cashflow 2022 um rund 1 Milliarde US-Dollar auf 5,5 bis 6,5 Milliarden Dollar gesenkt.

MCDONALD'S

hat im zweiten Quartal einen rückläufigen Umsatz verbucht. Zurückzuführen sei dies auf geringere Umsätze in den eigenen Restaurants und die Schließung von Filialen in Russland und der Ukraine. Der Umsatz der US-Schnellrestaurantkette sank um 3 Prozent auf 5,72 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den Erwartungen von Analysten, die laut Factset mit 5,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Nettogewinn lag bei 1,19 Milliarden US-Dollar bzw. 1,60 Dollar je Aktie, gegenüber 2,22 Milliarden bzw. 2,95 Dollar je Anteilsschein im Vorjahr.

COCA-COLA

hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum, der bereinigte Gewinn und der Umsatz waren jedoch höher als am Markt erwartet. Der Nettogewinn ging auf 1,91 Milliarden Euro oder 44 Cent je Aktie zurück, von 2,64 Milliarden oder 61 Cent im Vorjahresquartal. Auf bereinigter Basis verdiente der US-Konzern 70 Cent je Anteil, das war mehr als Analysten im Konsens mit 67 Cent erwartet hatten. Der Umsatz stieg von 10,129 Milliarden auf 11,325 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls die Konsensschätzung von 10,565 Milliarden Dollar.

RAYTHEON

hat im zweiten Quartal mehr verdient aber weniger umgesetzt als am Markt erwartet. Den Jahresausblick bestätigte die Raytheon Technologies Corp. Der Nettogewinn stieg auf 1,30 Milliarden US-Dollar von 1,03 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung einmaliger Posten lag der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 1,16 Dollar über dem von Factset erhobenen Analysten-Konsens von 1,12 Dollar. Der Umsatz stieg um 2,7 Prozent auf 16,31 Milliarden Dollar und blieb damit hinter der Konsensschätzung der Marktbeobachter von 16,66 Milliarden Dollar zurück.

UPS

hat im zweiten Quartal seinen Umsatz gesteigert. In den drei Monaten, die am 30. Juni endeten, stieg der Umsatz um 5,7 Prozent auf 24,8 Milliarden US-Dollar, wobei der Umsatz pro versendetem Paket im Vergleich zum Vorjahr um fast 12 Prozent zulegte. Das Nettoergebnis stieg auf 2,85 Milliarden Dollar bzw. 3,25 Dollar je Aktie von 2,68 Milliarden bzw. 3,05 Dollar je Aktie im Vorjahr

