DJ Adidas verdient weniger - Margen verschlechtert

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat im zweiten Quartal den Umsatz moderat gesteigert, aber weniger verdient und schwächere Gewinnmargen erzielt.

Nach vorläufigen Zahlen verdiente der Sportartikelhersteller im zweiten Quartal nach Steuern im fortgeführten Geschäft 360 Millionen Euro, nach 387 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Enthalten ist laut Mitteilung ein positiver Steuereffekt von mehr als 100 Millionen Euro aus der Auflösung einer in einem früheren Jahr gebildeten Rückstellung.

Die Bruttomarge des Unternehmens verschlechterte sich im Jahresvergleich um 1,5 Prozentpunkte auf 50,3 Prozent, die operative Marge sank auf 7,0 Prozent von 10,7 Prozent im Vorjahr.

Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 4 Prozent auf 5,596 Milliarden Euro, nominal betrug das Plus 10 Prozent. Laut Mitteilung kehrte Asien-Pazifik im Quartal auf den Wachstumspfad zurück, während die Erholung im wichtigen Markt China auf sich warten lässt. In Nordamerika und Lateinamerika verzeichnete der Konzern prozentual zweistellige Umsatzzuwächse, in der Region EMEA war das Umsatzplus im "hohen einstelligen Prozentbereich" bzw. zweistellig, wenn man die Belastungen aus Russland und Osteuropa aus dem Russland-Ukraine-Krieg herausrechnet.

July 26, 2022

