Steigende Energiepreise haben den Anlegern am Dienstag den Appetit auf Aktien vermiest.Paris / London - Steigende Energiepreise haben den Anlegern am Dienstag den Appetit auf Aktien vermiest. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone fiel um 0,80 Prozent auf 3575,36 Punkte. Zudem stehen die Zeichen unverändert auf steigende Zinsen, die die Unternehmensgewinne schmälern könnten. Am Mittwoch wird die US-Notenbank Fed die Leitzinsen aller Voraussicht nach ein weiteres Mal kräftig...

Den vollständigen Artikel lesen ...