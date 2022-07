DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Ad hoc-Veröffentlichung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung QIAGEN erhöht Ausblick für das Gesamtjahr 2022 Venlo, Niederlande, 26. Juli 2022 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt die Erhöhung des Ausblicks für das Gesamtjahr 2022 bezogen auf den Konzernumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie bekannt. Die Prognose für den Konzernumsatz liegt nun bei mindestens $2,2 Mrd. (CER) (vorherige Prognose: mindestens $2,12 Mrd. (CER)). Die Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie liegt bei mindestens $2,30 (CER) je Aktie (vorherige Prognose: mindestens $2,14 (CER) je Aktie). Die angepasste Prognose bestätigt das Ziel, mindestens ein zweistelliges Umsatzwachstum (CER) in den Produktgruppen ohne Bezug zu COVID zu erzielen - im ersten Halbjahr lag das CER-Wachstum bei 12%. Auch der Umsatzrückgang mit COVID-19-Produkten aufgrund der erwarteten volatilen Pandemieentwicklung ist in der Prognose enthalten. Eine aktualisierte Beurteilung der aktuellen makroökonomischen Entwicklungen, einschließlich von Inflation und Energieversorgung, wurde ebenfalls berücksichtigt. Berücksichtigt wurden auch die negativen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den Umsatz und die damit verbundene Entscheidung, die Geschäftstätigkeit in Russland und Weißrussland auszusetzen (die 2021 für etwa 1% des Gesamtumsatzes von QIAGEN standen). QIAGEN investiert weiterhin erheblich in sein Portfolio, insbesondere in seine fünf Wachstumsträger, für die Entwicklung neuer Produkte, Testmenüs und Anwendungen. In der Prognose sind künftige Akquisitionen nicht berücksichtigt. QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Niederlande

