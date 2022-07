Trotz der strikten Zero-Covid-Politik steigen die Coronazahlen in China weiter an. Dort denkt die Führung aber offenbar gar nicht daran, von ihrem rigorosen Kurs abzuweichen. Stattdessen wurden einige Unternehmen wieder einmal aufgefordert, ihre Betriebe in der Millionenmetropole Shenzhen zu schließen.Erwischt hat es Medienberichten zufolge unter anderem BYD (CNE100000296), welches eine große Fabrik vor Ort betreibt. Damit steht der Konzern wieder einmal vor einer Schließung, nachdem es eine solche bereits im Frühjahr gegeben hatte. Nicht bekannt ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...