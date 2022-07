DJ Qiagen erhöht Jahresprognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Qiagen wird nach einem guten zweiten Quartal, das besser als erwartet ausgefallen ist, zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Diagnostikunternehmen hob den Umsatz- und Gewinnausblick für das Gesamtjahr an. Qiagen verwies vor allem auf das starke Wachstum in den Produktgruppen ohne Bezug zu Corona.

Für 2022 rechnet Qiagen nun mit einem Umsatz von mindestens 2,2 Milliarden US-Dollar auf Basis konstanter Wechselkurse. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll mindestens 2,30 Dollar erreichen. Bislang hatte das Unternehmen einen Umsatz von 2,12 Milliarden Dollar und ein Ergebnis je Anteil von 2,14 Dollar in Aussicht gestellt. Qiagen will mindestens ein zweistelliges Umsatzwachstum in den Produktgruppen ohne Corona-Bezug erzielen.

Hier lag das Wachstum im ersten Halbjahr bei 12 Prozent. Im zweiten Quartal betrug es 10 Prozent auf 423 Millionen Dollar. Dagegen ging der Umsatz mit Covid-Produkten in den drei Monaten um 39 Prozent auf 92 Millionen Dollar zurück.

Insgesamt sank der Qiagen-Umsatz im zweiten Quartal um 9 Prozent auf 516 Millionen Dollar. Wechselkursbereinigt lag er bei 544 Millionen Dollar und damit über dem Ausblick von mindestens 510 Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank von 0,67 Dollar auf 0,51 Dollar bzw wechselkursbereinigt 0,53 Dollar. Die Prognose hatte auf 0,46 Dollar gelautet.

