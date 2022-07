Mit den Auszeichnungen 2022 gewinnt ExaGrid bei der jährlichen Preisverleihung zum vierten Mal in Folge

ExaGrid, Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der Verleihung der Network Computing Awards in den drei Kategorien Bench Tested Product of the Year, Company of the Year und Storage Product of the Year ausgezeichnet wurde. Die Verleihung der Network Computing Awards fand am 21. Juli 2022 in London statt.

Die Auszeichnung Bench Tested Product of the Year wurde vom Redaktionsteam des Network Computing Magazine aufgrund einer unabhängigen Produktprüfung der größten ExaGrid-Appliance EX84 sowie aufgrund der verbesserten Speicherökonomie bei der Verwendung von ExaGrid Tiered Backup Storage hinter Commvault gewählt, da ExaGrid die Fähigkeit besitzt, Commvault-Backups noch weiter zu deduplizieren und so noch mehr Speicherplatz zu sparen.

Die Auszeichnungen Company of the Year und Storage Product of the Year werden mittels einer öffentlichen Abstimmung vergeben, was die führende Position von ExaGrid Tiered Backup Storage in seiner Branche aufgrund seiner differenzierten Produktarchitektur weiter unterstreicht. ExaGrid bietet das branchenweit größte Scale-Out-System an, das aus 32 EX84-Appliances besteht, die bis zu 2,7 PB Voll-Backups in einem einzigen System aufnehmen können. Das sind 50 mehr als jede andere Lösung mit aggressiver Deduplizierung. Hinzu kommen die innovativen Channel-Programme von ExaGrid und sein außergewöhnlicher Kundensupport.

"Wir fühlen uns durch die Verleihung dieser drei Auszeichnungen geehrt", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Unser Unternehmen ist ausschließlich darauf fokussiert, die bestmöglichen Backup-Speicher anzubieten. Dazu verbessern wir die Leistung, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Backups und bieten den branchenweit besten Kundensupport. Unser Dank geht an alle, die für uns gestimmt haben, und an das Redaktionsteam von Network Computing, dem wir ebenfalls herzlich danken."

ExaGrid findet weiterhin Anerkennung für seine Tiered Backup Storage-Appliances und hat im Jahr 2022 bisher schon vier Auszeichnungen erhalten. Dies sind unter anderem:

Storage Awards "The Storries XIX" Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year

Network Computing Awards Bench Tested Product of the Year

Network Computing Awards Company of the Year

Network Computing Awards Storage Product of the Year

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid hat in den folgenden Ländern Vertriebsmitarbeiter und Systemingenieure vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Israel, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und andere Regionen.

Besuchen Sie uns unter exagrid.com, oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit der Datensicherung verbringen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

