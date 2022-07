News von Trading-Treff.de DAX-Konsolidierung geht am Dienstag weiter: 13000 nun wieder in Blickweite beim Index nach dem weiteren Minustag heute. Fortgesetzte DAX-Konsolidierung am Dienstag Mit einem leichten Minus eröffnete der DAX den Handelstag und setzte damit die gestern Nachmittag begonnene Konsolidierung fort. Sie basierte auf der Meldung, dass es bei den Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 zu einer Halbierung der Liefermenge kam. ...

