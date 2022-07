Celfocus hat sich bei der Einrichtung eines neuen Delivery Centre (Lieferzentrum) in Ägypten für Advansys ESC entschieden. Dieses Delivery Centre stellt eine Erweiterung des Angebots von Celfocus an High-Tech-Systemintegrationsdiensten im digitalen und kognitiven Bereich dar, wobei der Schwerpunkt auf der MENA-Region liegt.

Advansys ESC wird das Celfocus Delivery Centre unterstützen und vielfältige und spezialisierte Teams mit unterschiedlichen Profilen und Hintergründen, verschiedenen Senioritätsebenen und nachgewiesener Erfahrung in hochmodernen Technologien wie React, Java, API, Webmethoden, SQL, Oracle, CICD, Microservices und Automation zusammenbringen. Mit den ausgeprägten Fähigkeiten von Advansys ESC bei der Bereitstellung hochqualifizierter Spezialisten in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen, mit den Best Practices für verschiedene Einsatzmodelle, die es den Teams ermöglichen, dieses Delivery Center in Ägypten perfekt zu integrieren, wird Celfocus auch weiterhin Lösungen entwickeln, die für die Kunden wertvolle Erfahrungen bringen.

"Die strategischen Outsourcing-Services von Advansys ESC werden uns in die Lage versetzen, unser Entwicklungszentrum in der MEA-Region aufzubauen, indem wir diversifizierte Teams mit Fachkenntnissen in den unterschiedlichsten Bereichen, Senioritätsstufen und Branchen zusammenbringen, die uns dabei helfen, ein kundenorientierteres Erlebnis anzubieten und gleichzeitig unser Betriebsmodell in der Region zu vereinfachen, um bessere Ergebnisse zu erzielen", sagt Álvaro Ferreira, Executive Director bei Celfocus.

Advansys ESC verfolgt stets das Ziel, Partnerschaften mit multinationalen Organisationen und Unternehmen einzugehen. Daher freuen wir uns, unsere strategischen Outsourcing-Services einem globalen Technologieunternehmen wie Celfocus zur Verfügung stellen zu können. Wir werden unsere Expertise und unsere Fähigkeiten nutzen, um ein maßgeschneidertes Delivery Center einzurichten, das Celfocus dabei hilft, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten und noch mehr Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen",sagt Ahmed El Moghazy, CEO von Advansys ESC.

"Dies ist ein sehr wichtiges Projekt für uns, das unsere Expertise im Bereich des strategischen Outsourcings über verschiedene Beteiligungsmodelle unterstreicht. Wir freuen uns, Celfocus beim Aufbau seines Softwareentwicklungszentrums in Ägypten zu unterstützen, das verschiedene SW-Entwicklungsprojekte und -dienstleistungen abdecken wird, die zur Überwindung der digitalen Kluft in MEA beitragen werden", sagt Sharaf El-Din Mohamed, Director of Strategic Outsourcing bei Advansys ESC.

Über Celfocus:

Celfocus bietet als Technologieunternehmen Hightech-Systemintegrationsdienste im digitalen und kognitiven Bereich und treibt die Produkt- und Serviceinnovation voran, indem das Unternehmen innovative digitale Fähigkeiten fördert und Geschäftswerte für die komplexesten kritischen Herausforderungen liefert. Die Hauptangebote stützen sich auf drei Säulen: Digitale Transformation, Kognition und Netzwerkautomatisierung, wobei der Schwerpunkt auf Geschäftseffizienz und Kundenerlebnis liegt.

Celfocus wurde im Jahr 2000 gegründet und befindet sich vollständig im Besitz von Novabase, dem größten portugiesischen IT-Unternehmen, das an der Börse Euronext Lissabon notiert ist. Celfocus war ursprünglich ein Joint Venture zwischen Novabase und Vodafone Portugal.

Über Advansys:

Advansys ESC ist ein dynamischer internationaler Lösungsanbieter, der mit Leidenschaft intelligente, modulare, ganzheitliche und nachhaltige Lösungen für die Unternehmenswelt von heute entwickelt. Wir lösen Probleme, verbessern Betriebsabläufe und optimieren das Kundenerlebnis mit Hilfe von Technologie. Wir helfen unseren Kunden kontinuierlich dabei, intelligentere Wege für ihre Geschäftstätigkeit zu finden und ihre Arbeitsweise zu modernisieren, indem wir kundenspezifische Lösungen in verschiedenen Bereichen wie strategisches Outsourcing, Geschäftsautomatisierung, digitale Transformation und industrielle Automatisierung anbieten.

