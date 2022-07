Monroe, Ohio (ots/PRNewswire) -Amy DuRoss kommt als Präsidentin, Zell- und Gentherapie, zu CSafe Global, um Innovation und Lösungsentwicklung voranzutreibenCSafe Global, der Innovationsführer bei temperaturkontrollierten Versandlösungen für den Transport von lebensverbessernden Arzneimitteln, gab heute bekannt, dass Amy DuRoss dem Unternehmen als Präsidentin für Zell- und Gentherapien (CGT) beigetreten ist.In ihrer neuen Funktion wird DuRoss das CGT-Lösungsportfolio von CSafe leiten, um den intelligenten Transport von hochwertigen personalisierten Therapien und Impfstoffen zu unterstützen und die beispiellose Komplexität der globalen Lieferkette für CGT-Produkte zu bewältigen.Frau DuRoss bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in ihre neue Position ein. Bevor sie zu CSafe kam, war sie Mitbegründerin und CEO von Vineti, einer Unternehmenssoftwareplattform zur Digitalisierung der Identitätskette und der Anforderungen an die Lieferkette für CGT-Produkte. Zu Beginn ihrer Karriere hatte DuRoss mehrere angesehene Positionen inne, darunter Chief Business Officer bei Navigenics, Stabschefin des California Institute for Regenerative Medicine (CIRM) und Mitbegründerin, Mitverfasserin und Exekutivdirektorin der kalifornischen 3-Milliarden-Dollar-Initiative zur Stammzellenforschung."Wir freuen uns, dass Amy unser CGT-Team leitet. Ihre vielfältigen Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Patientenvertretung und Unternehmertum sind genau die richtige Mischung, um Innovationen und überlegene Lösungen in dieser äußerst komplexen Lieferkette voranzutreiben", so Patrick Schafer, CEO von CSafe. "Wir erwarten, dass wir unter Amys strategischer Führung erhebliche Fortschritte in diesem Portfolio machen werden.""Ich fühle mich geehrt, mit dem Weltklasseteam von CSafe Global zusammenzuarbeiten, um einen neuen Standard für qualitativ hochwertigen Lieferkettentransport in den aufregendsten Innovationsbereich der personalisierten Medizin, die Zell- und Gentherapien, zu bringen", sagte Frau DuRoss. "Das herausragende weltweite Servicenetzwerk von CSafe Global und die bewährte Expertise in robusten und umsetzbaren Analysen zur Steigerung der Effizienz der Lieferkette werden die Industrialisierung eines aufstrebenden Marktes beschleunigen, der für eine wachsende Zahl bedürftiger Patienten entscheidende Hoffnung bietet."Frau DuRoss erwarb ihren Bachelor- und zwei Master-Abschlüsse, darunter ihren MBA, an der Stanford University. Sie ist Mitglied der Vorstände von Biolife Solutions (BLFS), MJH, Americans for Cures und der ARM Foundation und gehört dem Aspen Institute Global Network an.lconaway@csafeglobal.comInformationen zu CSafe GlobalMedienkontakt:Lori ConawayGlobal Marketing Communications+1 405.633.2344lconaway@csafeglobal.comCSafe Global fertigt und vertreibt eine umfassende Palette von Verpackungslösungen für die Kühlkette, um den Bedarf von Pharma- und Life Science-Unternehmen weltweit zu bedienen. Als Innovator in seiner Branche bietet CSafe eine KI-gestützte Mietprognose, um die Verfügbarkeit aktiver Container zu gewährleisten, und eine Echtzeit-Sendungsübersicht für Kunden, um Sendungen zu überwachen und bei Bedarf einzugreifen, um eine Nutzlast zu erhalten. CSafe bietet branchenführende Wartungs- und Wiederverwendungsprogramme für aktive und passive Behälter an, so dass den Kunden bei jeder Lieferung eine überlegene Produktleistung zugesichert wird, die auch die Nachhaltigkeitsziele der Kunden erfüllt. Eine Präsenz in 150 Ländern und Rund-um-die-Uhr-Support sowie eine 100-prozentige Garantie für Containerverfügbarkeit macht CSafe zum Partner der Wahl für die anspruchsvollsten Kunden in der Kühlkette. csafeglobal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1864328/Amy_DuRoss.jpgOriginal-Content von: CSafe Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151005/5282524