Schanghai (ots/PRNewswire) -JAKA Robotics, eines der führenden Unternehmen für kollaborative Roboter, gab kürzlich bekannt, dass es im ersten Halbjahr 2022 eine "Serie-D-Finanzierung" in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollarn erfolgreich abgeschlossen hat.Die "Serie-D-Finanzierung" wurde von Temasek, TrueLight Capital, Softbank Vision, Fund 2 und Prosperity7 Ventures, den diversifizierten Wachstumsfonds von Aramco Ventures, mit Beteiligung eines strategischen Investors geleitet. Die Finanzierung wird die Globalisierung von JAKA Robotics und die Forschung und Entwicklung neuer Generationen von kollaborativer Robotern (https://www.jakarobotics.com/products/) mit mehr Flexibilität und Intelligenz weiter unterstützen. Die "Serie-D-Finanzierung" stellt erneut einen Branchenrekord von JAKA Robotics (https://www.jakarobotics.com/) dar, da die Finanzierungsrunden der "Serie C" und "C+" im Jahr 2021 mit 50 Millionen US-Dollarn ebenfalls einen Branchenrekord aufstellten."Als führendes Unternehmen der neuen Generation von Cobots hat JAKA Robotics 9 Kerntechnologien und 6 Kernalgorithmen entwickelt und hochflexible, intelligente Lösungen für die industrielle Fertigung geschaffen, die in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt werden können", sagte Herr Li Mingyang, CEO von JAKA Robotics. "Unsere Cobots verfügen über umfangreiche Kommunikationsschnittstellen und sind mit Bildverarbeitungssystemen, Kraftsensoren und anderen externen Geräten ausgestattet. Die Wahrnehmungsausrüstung und das Roboterdesign können tief integriert werden. Es ermöglicht Robotern, die Aufgabenplanung in einer komplizierten, unstrukturierten Umgebung selbstständig durchzuführen. Einer Umgebung, die den Fortschritt der Mensch-Maschinen-Kooperation zur Mensch-Maschinen-Integration realisiert und mehr Produktionsbereiche abdeckt."Basierend auf diesen 9 Kerntechnologien und 6 Kernalgorithmen bildet JAKA Robotics eine komplette Produktmatrix mit Nutzlasten von 1-18 kg. Durch starke operative, szenariobasierte sowie intelligente, Fähigkeiten erschließt JAKA die tiefgreifenden Bedürfnisse der Kunden, erweitert Anwendungsszenarien und schafft hochflexible intelligente Lösungen für die gesamte Branche."Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit JAKA Robotics, einem führenden Robotikentwickler, fortzusetzen. Robotik hat als zukünftiger Megatrend ein enormes Wachstumspotenzial, insbesondere da die Mensch-Maschinen-Interaktion im Zeitalter von Industrie 4.0 eine entscheidende Rolle spielt. Prosperity7 wird seine Aramco- finanzierte Verbindungen nutzen, um JAKA Robotics bei der Skalierung und Globalisierung zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach Partnerschaften mit Pionieren in ihren jeweiligen Branchen, um kontinuierliches Wachstum und Transformation zu ermöglichen, und einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen zu nehmen." Wie Herr Aysar Tayeb, Executive Director von Prosperity7 Ventures, in seiner Erklärung erläuterte.JAKA Robotics, mit den Genen innovativer Technologien, die seit 1979 entwickelt werden, wurde 2014 als High-Tech-Unternehmen mit dem Ziel der Innovation sowie der Forschung und Entwicklung einer neuen Generation kollaborativer Roboter zur Stärkung von Industrie 4.0 und industrieller Automatisierung gegründet.Dennis Chang, Managing Partner bei SoftBank Investment Advisers, sagte: "Wir glauben, dass Jaka Robotics eines der führenden Unternehmen für kollaborative Roboter in China ist, das Herstellern dabei hilft, die Produktivität zu steigern. Durch ihre starke, kompetente und hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabeilung, sind Jaka's Cobots hervorragend für eine Vielzahl an industriellen Anwendungsfällen geeignet, was von ihren globalen Partnern geschätzt wird. Wir freuen uns mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und seine Vision zu unterstützen, die das Zeitalter flexibler und intelligenter Roboter einleitet. "JAKA Robotics hat weltweit mehr als 10.000 kollaborative Roboter im Einsatz, die in den Produktionslinien bekannter Marken aus der Automobil-, Elektronik-, Halbleiter- und anderer Industrien eingesetzt werden. Bis heute hat das Unternehmen Technologiezentren in Japan und Deutschland eingerichtet und arbeitet mit mehr als 300 Automatisierungsunternehmen zusammen, um weltweit lokalisierte Dienstleistungen anzubieten.Im Jahr 2022 brachte das Unternehmen die neue JAKA Pro-Serie (https://www.jakarobotics.com/products/jaka-pro/) auf den Markt, um Betriebe auf der ganzen Welt zu unterstützen, die in rauen Umgebungen arbeiten. Die kollaborativen JAKA Pro Roboter, sind IP68-zertifiziert und können fast 6 Jahre ohne Unterbrechung betrieben werden. Die JAKA Pro Serie rundet das aktuelle, bereits umfangreiche, Cobot-Serienportfolio ab.Bis heute hat JAKA Robotics eine Vielzahl praktischer Anwendungen (https://www.jakarobotics.com/applications/) in den Bereichen Handling, Palettieren, Bearbeiten, Prüfen, Kleben, Schraubsichern, Polieren, Schweißen usw. akkumuliert. Mit der Entwicklung mehrerer Technologien und dem Ausbau innovativer Lösungen, wie auf der Website des Unternehmens angegeben ist, haben kollaborative Roboter von JAKA die Produktionskapazität und Produktionseffizienz erhöht, Arbeiter von schweren körperlichen Arbeiten entlastet, die Sicherheit der Arbeiter gesteigert und hohe Personalfluktuationen reduziert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1863025/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1863026/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1863027/3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1863028/4.jpgPressekontakt:Lu lu,lu.lu@mslgroup.comOriginal-Content von: JAKA Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164488/5282531