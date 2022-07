Der Hafen von Antwerpen-Brügge gab die Ergebnisse für die erste Hälfte von 2022 bekannt. Der gesamte Verkehr belief sich auf 147,2 Millionen Tonnen oder 1,4 % mehr als in der ersten Hälfte von 2022. Aber das Containersegment verringerte sich um 9,8 % in Tonnen und 6,2 % in TEU (20-Fuß-Äquivalenteinheit) im Vergleich zu der ersten Hälfte von 2021. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...