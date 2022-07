ZÜRICH (dpa-AFX) - Ein weiterer Paukenschlag bei der Credit Suisse: Ulrich Körner wird Nachfolger von Thomas Gottstein an der Spitze der zweitgrößten Schweizer Bank. Der derzeitige Chef der Asset-Management-Division wird Gottstein per Anfang August ablösen, wie die Bank am Mittwoch in Zürich mitteilte. Zuvor hatte bereits das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" über den überraschenden Abgang Gottsteins und der Berufung von Körner berichtet.

Körner ist seit April 2021 Mitglied der Geschäftsleitung und Chef des Asset Management. Er kam von der UBS Group, wo er elf Jahre lang Mitglied der Konzernleitung war, davon sechs Jahre als Leiter des Bereichs Asset Management. Davor war er als Chief Operating Officer tätig. Bevor er zur UBS kam, war er bereits einmal in leitender Funktion bei der CS Suisse tätig.

Zusammen mit dieser Personalie und den Quartalszahlen hat die CS eine "umfassende Strategieüberprüfung" angekündigt, wobei die Kostenbasis mittelfristig auf unter 15,5 Milliarden Franken gesenkt werden soll und das Vermögensverwaltungsgeschäft und das Asset Management gestärkt werden sollen.