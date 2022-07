DJ BASF hebt Prognose teilweise an - ROCE wird sinken

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF hebt wegen der vor zwei Wochen gemeldeten guten Halbjahreszahlen die Prognose an. Der Chemieriese rechnet für 2022 mit einem Umsatz in der Größenordnung von 86 bis 89 (zuvor: 74 bis 77) Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Gewinn zwischen 6,8 und 7,2 (zuvor: 6,6 und 7,2) Milliarden Euro, wie er bei Vorlage der ausführlichen Halbjahresbilanz in Ludwigshafen mitteilte.

BASF profitiert auf der Einnahmenseite auch von einer stärkeren US-Währung, dessen Kurs im Jahresschnitt bei 1,07 (zuvor: 1,15) Dollar je Euro gesehen wird. Die steigenden Rohstoffkosten dagegen belasten den Konzern: Das Fass Öl der Nordseesorte Brent dürfte im Schnitt mit 110 statt wie bisher erwartet 75 Dollar zu Buche schlagen.

Schwächer als bisher erwartet sieht BASF die Eigenkapitalrendite (ROCE) - zwischen 10,5 und 11,0 (zuvor 11,4 bis 12,6) Prozent.

Bereits vorab konnte BASF für das abgelaufene Quartal besser als erwartete Zahlen melden, weil es gelang, die deutlich höheren Kosten für Energie und Rohstoffe in Form von höheren Verkaufspreisen weitgehend an die Kunden weiterzureichen. Auch Wechselkurseffekte wirkten positiv. Der Absatz ging aber leicht zurück.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) lag mit 2,34 Milliarden Euro fast auf Vorjahresniveau (2,36 Milliarden Euro), der Umsatz kletterte von April bis Juni um 16 Prozent auf 22,97 Milliarden Euro. Unter dem Strich fuhr BASF mit 2,09 Milliarden Euro etwa 400 Millionen mehr ein als im Vorjahr, weil die Mehrheitsbeteiligung am Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea ein deutlich höheres Beteiligungsergebnis abwarf als im Vorjahr.

