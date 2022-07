DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Adidas hat aufgrund der langsamer als erwartet ausgefallenen Erholung im wichtigen chinesischen Markt die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Bei den Margenprognosen kassierte Adidas die Ziele 2022 bereits zum zweiten Mal. Der Sportartikelhersteller rechnet nun 2022 mit einem währungsbereinigten Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich anstatt am unteren Rand der Spanne 11 bis 13 Prozent. Adidas sieht nun die Bruttomarge 2022 bei rund 49,0 Prozent anstatt auf Vorjahresniveau von 50,7 Prozent. Entsprechend wird auch die operative Marge 2022 mit 7,0 Prozent niedriger angesetzt als die zuvor angepeilten 9,4 Prozent. Beim Nachsteuergewinn im fortgeführten Geschäft peilt der DAX-Konzern nun 1,3 Milliarden Euro an anstatt den unteren Bereich der Spanne 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro. Bei den Margenprognosen ist dies die zweite Senkung. Ein Vergleich der Eckdaten mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

- auf Basis fortgeführter Geschäftsbereiche: VORAB BEKANNTGABE PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 5.596 +10% 5.538 +9% 26 5.077 Betriebsergebnis k.A. -- 372 -31% 26 543 Operative Marge 7,0 -- 6,7 -- 26 10,7 Erg vor Steuern k.A. -- 344 -33% 26 510 Ergebnis nach Steuern 360 -7% 282 -27% 26 387 Ergebnis je Aktie unverwäss. k.A. -- 1,46 -24% 26 1,93

TAGESTHEMA II

Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn trotz Finanzmarktturbulenzen im zweiten Quartal gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Ihr seit Jahren verfolgtes Renditeziel von 8 Prozent für dieses Jahr bestätigte die Bank. Sie macht allerdings Abstriche beim Kostenziel. Die Bank sehe sich einem steigendem Kostendruck ausgesetzt, der auf Faktoren außerhalb ihrer Kontrolle zurückgeht. Ein Vergleich der Eckdaten mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21 Erträge 6.650 +7% 6.424 +3% 6.238 Erträge Investmentbank 2.646 +11% 2.527 +6% 2.394 Erträge Sales & Trading (FIC) 2.385 +32% 2.144 +18% 1.811 Zinsunabhängige Aufwendungen 4.870 -3% 4.736 -5% 4.998 Aufwand-Ertrag-Relation 73,2 -- 73,7 -- 80,1 Kosten bereinigt 4.767 +1% 4.664 -1% 4.727 Risikovorsorge 233 +211% 359 +379% 75 Ergebnis vor Steuern 1.547 +33% 1.330 +14% 1.165 Ergebnis nach Steuern 1.211 +46% 950 +15% 828 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.176 +51% 903 +14% 795 Ergebnis je Aktie verwässert 0,33 +65% 0,37 +85% 0,20

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIRBUS (17:45)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 13.700 -3% 25 14.177 EBIT bereinigt 1.328 -34% 25 2.009 EBIT 1.349 -40% 25 2.265 Ergebnis nach Steuern/Dritten 946 -49% 25 1.869 Ergebnis je Aktie 1,22 -49% 25 2,38 Free Cashflow* 994 +17% 25 849

-* vor M&A sowie Kundenfinanzierungen

MERCEDES-BENZ (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Renditen in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 35.526 +4% 9 34.124 EBIT 4.673 +7% 4 4.374 EBIT bereinigt 4.811 +5% 8 4.561 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.168 +4% 3 3.049 Ergebnis je Aktie 3,03 +6% 7 2,85 Umsatz Cars 26.282 +5% 3 24.974 EBIT bereinigt Cars 3.734 +17% 3 3.201 bereinigte Umsatzrendite Cars 14,2 -- -- 12,8 Umsatz Vans 3.984 +9% 3 3.669 EBIT bereinigt Vans 460 +10% 2 418 bereinigte Umsatzrendite Vans 11,5 -- -- 11,4 Umsatz Mobility 6.781 -1% 4 6.874 EBIT bereinigt Mobility 651 -30% 4 930 bereinigte Umsatzrendite Mobility 9,6 -- -- 13,5

MTU (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 1.246 +23% 21 1.015 EBIT bereinigt 135 +31% 21 103 EBIT-Marge bereinigt 10,8 -- -- 10,1 Ergebnis nach Steuern bereinigt 99 +29% 21 77 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,86 +29% 21 1,44 Free Cashflow 38 -53% 21 81

PUMA (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 1.862 +17% 12 1.589 EBIT 131 +20% 11 109 EBIT-Marge 7,0 -- -- 6,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten 70 +43% 6 49 Ergebnis je Aktie 0,46 +39% 4 0,33

Weitere Termine:

06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H, Jona

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q, Stavanger

07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Frankfurt

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q, Mailand

07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H, Paris

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q, Den Haag

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H, Windsor

08:00 GB/GSK plc (ehemals Glaxosmithkline), Ergebnis 2Q, London

08:00 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H, London

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H, London

08:40 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H, Bilbao

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q, New York

13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q, Bellevue

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q, Pittsburgh/Northfield

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 2Q

16:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q, Essen

17:45 NL/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 2Q, Amsterdam

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H, Paris

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H, Paris

18:00 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H, Courbevoie

22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo

22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q, enlo Park

22:14 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: -29,5 Punkte zuvor: -27,4 Punkte - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 81 zuvor: 82 - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni PROGNOSE: +5,4% gg Vj zuvor: +5,6% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,7% gg Vj zuvor: +6,0% gg Vj - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: revidiert +0,8% gg Vm; vorläufig +0,7% gg Vm 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,25% bis 2,50% zuvor: 1,50% bis 1,75%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.165,00 +0,7% E-Mini-Future S&P-500 3.958,75 +0,9% E-Mini-Future Nsdq-100 12.293,00 +1,5% Nikkei-225 27.745,31 +0,3% Schanghai-Composite 3.274,37 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 155,74% -14 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.096,93 -0,9% DAX-Future 13.078,00 -1,2% XDAX 13.085,35 -1,2% MDAX 26.063,03 -2,1% TecDAX 2.993,09 -0,6% EuroStoxx50 3.575,36 -0,8% Stoxx50 3.597,66 +0,4% Dow-Jones 31.761,54 -0,7% S&P-500-Index 3.921,05 -1,2% Nasdaq-Comp. 11.562,58 -1,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 155,88% +118

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Geschäft rechnen Händler. Der DAX dürfte um die 13.150er Marke pendeln. Der Tag stehe trotz einer Fülle von Quartalszahlen ganz im Zeichen der US-Notenbank, heißt es. Die Zinserhöhung und die anschließenden Aussagen zum zukünftigen Zinskurs werden als entscheidend für die kommenden Monate an den Börsen angesehen. Eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten (Bp) gilt als ausgemachte Sache, aber selbst 100 Bp werden nicht ausgeschlossen. Sollte es "nur" 75 Bp Erhöhung geben, dürfte danach eine Erleichterungsrally folgen. Die Vorlagen sind zunächst etwas belastend für Technologie- und Wachstumswerte. An Wall Street hatten Amazon, Google und Microsoft deutlich nachgegeben. Bei den Zahlenausweisen wird besonders auf Deutsche Bank, Mercedes-Benz, MTU, Airbus und BASF geblickt.

Rückblick: Leichter - Für Zurückhaltung sorgte die neuerliche Reduzierung der russischen Gaslieferungen auf nun nur noch 20 Prozent der Pipeline-Kapazität nach bislang 40 Prozent, wodurch die bestehenden Rezessionssorgen noch verstärkt wurden. Das Sentiment litt auch unter der Berichtssaison. So senkte der US-Einzelhändler Walmart seine Prognose. Einzelhandelsaktien sanken im Schnitt um 4,2 Prozent und waren damit mit Abstand schwächster Sektor in Europa. Eutelsat standen erneut unter erheblichem Abgabedruck und brachen um weitere 18,2 Prozent ein. Der Satelliten-Betreiber hat sich mit OneWeb auf eine Fusion geeinigt, die nach Ansicht von Berenberg das Ergebnis von Eutelsat negativ beeinflussen wird. Nicht zufrieden mit den Geschäftszahlen der UBS (-9,4%) äußerten sich Händler. Für Unilever ging es gegen den Trend um 3,9 Prozent nach oben. Der RBC zufolge hat Unilever mit den Halbjahrszahlen und dem Ausblick überzeugt.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Schwächster Wert im DAX waren Zalando (-9,8%) nach der Gewinnwarnung von Walmart. Für Metro ging es 2,1 Prozent nach unten, Ceconomy fielen 2,2 Prozent. Hellofresh verloren 7,3 Prozent. Für Lufthansa ging es um 2,6 Prozent nach unten. Belastend wirkte der Warnstreik des Bodenpersonals. Jefferies stufte die vorläufigen Zahlen von Wacker Neuson (-2,8%) für das zweite Quartal als uneinheitlich ein. Nach schwachen Geschäftszahlen ging es für Stratec um 12 Prozent nach unten. Uniper verloren 10,5 Prozent, belastet von der neuerlichen Kürzung der russischen Gaslieferungen und einer Kurszielsenkung durch Goldman Sachs.

XETRA-NACHBÖRSE

Unter den Aktien der nachbörsliche Berichtsunternehmen wurden Adidas verkauft. Die Titel fielen nach Auskunft eines Händlers von Lang & Schwarz um 2,2 Prozent. Dagegen legten Deutsche Börse nach Zahlenausweis um 0,7 Prozent zu. Qiagen verteuerten sich, ebenfalls nach Quartalszahlen, um 1,5 Prozent. SMA Solar steigerten sich um 3 Prozent. Hier hätten vermutlich starke Zahlen der US-Wettbewerber geholfen, so der Händler.

USA - AKTIEN

Leichter - Auf der Stimmung lasteten schwache Konjunkturdaten und Gewinnwarnungen verschiedener bedeutender Unternehmen, allen voran die des Einzelhandelsriesen Walmart. Die Walmart-Aktie brach um 7,6 Prozent ein. Amazon fielen im Sog von Walmart um 5,3 Prozent. Doch auch 3M (+5%) schätzt die diesjährigen Ertragsaussichten pessimistischer ein als bisher. Stützend wirkte allerdings die Ausgliederung der Gesundheitssparte. General Electric (+4,6%) hat die Prognose des Cashflows gesenkt, im zweiten Quartal aber besser abgeschnitten als befürchtet. Bei General Motors (-3,4%) ging der Gewinn hingegen überraschend deutlich zurück. Coca-Cola (+1,6%) verbuchte ebenfalls einen Ergebnisrückgang, Umsatz und Gewinn übertrafen dennoch die Erwartungen des Marktes. Positiv überrascht hat auch McDonalds (+2,7%); die Fast-Food-Kette konnte Preiserhöhungen durchsetzen und damit höhere Kosten kompensieren. Konjunkturseitig wurden der Index des Verbrauchervertrauens für Juli und die Neubauverkäufe aus dem Juni veröffentlicht, die beide schwächer ausfielen als erwartet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,04 +0,8 3,03 230,7 5 Jahre 2,90 +0,8 2,89 164,2 7 Jahre 2,88 +0,5 2,88 144,2 10 Jahre 2,80 -0,4 2,80 128,9 30 Jahre 3,02 -0,1 3,03 112,5

Am Anleihemarkt hielten sich Käufer und Verkäufer die Waage. Die deutliche Zinsinversion spricht für Rezessionsängste.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0150 +0,3% 1,0118 1,0126 -10,7% EUR/JPY 139,07 +0,4% 138,54 138,32 +6,3% EUR/CHF 0,9762 +0,2% 1,0386 0,9753 -5,9% EUR/GBP 0,8416 +0,1% 0,8410 0,8421 +0,2% USD/JPY 137,01 +0,1% 136,92 136,60 +19,0% GBP/USD 1,2061 +0,2% 1,2031 1,2024 -10,9% USD/CNH 6,7660 -0,0% 6,7668 6,7691 +6,5% Bitcoin BTC/USD 21.097,87 +0,7% 20.945,86 20.837,45 -54,4%

Der Euro geriet mit der jüngsten Entwicklung im Gasstreit mit Russland unter Druck und rutschte deutlich unter die Marke von 1,02 Dollar. Der Dollarindex stiegt um 0,7 Prozent. Die US-Währung profitierte einerseits von ihrem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten, andererseits von der für Mittwoch erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank. Am Markt herrschte die Erwartung vor, dass die Fed den Leitzins um 75 Basispunkte erhöht.

Der Dollarindex gibt am Morgen im asiatisch geprägten Handel 0,2 Prozent nach und gibt damit einen kleinen Teil der zuvor aufgebauten Aufschläge wieder ab. Laut Analysten werde der künftige Dollarkurs von der Fed bestimmt werden. "Das Risiko im Handel besteht darin, dass die Fed sich weniger aggressiv äußern könnte. Wenn sie sagt, dass wir globale Wachstumssorgen haben, könnten wir (...) einen Rückgang des Dollar erleben", heißt es bei der Silicon Valley Bank.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,32 94,98 +0,4% 0,34 +33,2% Brent/ICE 104,49 104,40 +0,1% 0,09 +39,5%

Der Ölpreis gab seine Gewinne mit dem schwachen Verbrauchervertrauen ab (bis zu 1,7% minus). "Steigende Rezessionsängste übertrumpfen die derzeit angespannte Lage auf dem physischen Rohölmarkt", urteilte Edward Moya von Oanda. Zudem kündigte das Weiße Haus einen weiteren Verkauf aus seiner strategischen Reserve an.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.714,95 1.717,40 -0,1% -2,45 -6,3% Silber (Spot) 18,57 18,63 -0,3% -0,06 -20,3% Platin (Spot) 873,65 877,13 -0,4% -3,48 -10,0% Kupfer-Future 3,39 3,38 +0,3% +0,01 -23,6% YTD zu Vortag

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Die britische Regierung hat neue Sanktionen gegen russische Minister verhängt, insbesondere gegen Justizminister Konstantin Tschuitschenko und seinen Stellvertreter Oleg Swiridenko. Die Reiseverbote und das Einfrieren von Guthaben gelten wegen der "Unterdrückung der eigenen Bevölkerung" und des "Herausgreifens von jenen, die sich dem Krieg widersetzen", wie das Außenministerium in London erklärte. Sanktionen wurden auch gegen zwei von Russland installierte, führende Politiker der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ost-Ukraine verhängt, weil sie die "staatliche Einheit der Ukraine untergraben" würden.

ERDBEBEN PHILIPPINEN

Der Norden der Philippinen ist von einem Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert worden. Das Epizentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS in der Provinz Abra auf der Hauptinsel Luzon. Die philippinischen Behörden warnten vor möglichen Schäden, zunächst lagen aber keine Berichte über Opfer vor.

KONJUNKTUR CHINA

Die Gewinne der Industrieunternehmen in China sind im Juni nach Rückgängen in den beiden Monaten zuvor wieder gestiegen. Wie das Nationale Statistikamt mitteilte, stieg der Gewinn um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während es im Mai zu einem Rückgang von 6,5 Prozent gekommen war. Die Trendwende resultiert aus der Erholung der Fabrikproduktion nach der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen.

INFLATION AUSTRALIEN

Die australischen Verbraucherpreise sind im zweiten Quartal zwar etwas weniger deutlich gestiegen als erwartet. Die Daten dürften aber für die australische Zentralbank RBA darauf hindeuten, die schnellsten Zinserhöhungen seit 1994 in den kommenden Monaten fortzusetzen, mit einer möglichen Erhöhung um 50 Basispunkte im August und weiteren Anhebungen bis ins Jahr 2023 hinein. Wie das Statistikamt des Landes mitteilte, stieg der Verbraucherpreisindex im zweiten Quartal um 1,8 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent. Ökonomen hatten einen Anstieg von 1,9 bzw. 6,3 Prozent erwartet.

BASF

hebt wegen der vor zwei Wochen gemeldeten guten Halbjahreszahlen die Prognose an. Der Chemieriese rechnet für 2022 mit einem Umsatz in der Größenordnung von 86 bis 89 (zuvor: 74 bis 77) Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Gewinn zwischen 6,8 und 7,2 (zuvor: 6,6 und 7,2) Milliarden Euro.

DEUTSCHE BÖRSE

Nach einem starken Jahresauftakt ist die Deutsche Börse auch im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Sowohl die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse zogen an. Der Börsenbetreiber profitierte vom zyklischen Rückenwind in Form steigender Nettozinserträge sowie von hohen Handelsvolumina. Die Jahresziele wurden qualitativ weiter angehoben. Das Unternehmen geht nun davon aus, dass die ursprünglichen Ziele für 2022 deutlich übertroffen werden. Bislang sollten diese lediglich übertroffen werden. Damit strebt der Konzern nun einen Anstieg der Nettoerlöse auf deutlich mehr als 3,8 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von deutlich mehr als 2,2 Milliarden Euro an. Die Konsensschätzung für die Erlöse liegt bereits bei fast 4 Milliarden Euro, und für das EBITDA bei 2,35 Milliarden.

Ein Vergleich der Eckdaten mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21 Nettoerlöse 1.018 +15% 972 +10% 882 Operative Kosten 432 +13% 418 +9% 383 EBITDA 585 +13% 561 +8% 518 Ergebnis nach Steuern/Dritten 341 +10% 337 +8% 311 Ergebnis je Aktie 1,86 +10% 1,79 +6% 1,69

SOFTWARE AG

hat im zweiten Quartal unter dem Strich weniger verdient. Wie das MDAX- und TecDAX-Unternehmen mitteilte, sank das Nettoergebnis (Non-IFRS) um 30 Prozent auf 28,4 Millionen Euro bzw je Aktie 0,38 (Vj: 0,55) Euro. Die Konzern-Bookings betrugen 132,2 (126,6) Millionen Euro. Die Software AG hatte Mitte Juli ihren Jahresausblick angepasst und bereits Eckdaten zum zweiten Quartal genannt, die nun konkretisiert wurden. Für das laufende Jahr geht das Unternehmen nun von einem organischen Anstieg der Bookings im Segment Digital Business von 12 bis 18 statt 15 bis 25 Prozent aus. Im Geschäftsbereich A&N wird weiter ein Zuwachs von 0 bis 5 Prozent erwartet. 2021 lagen die Bookings bei 406,0 Millionen im Digital Business bzw. 111,7 Millionen Euro bei A&N. Die operative Ergebnismarge soll zwischen 20 und 22 Prozent liegen. Im zweiten Quartal lag der organische Gesamtumsatz mit 219,9 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert von 218,2 Millionen. Unter Einbeziehung des in diesem Jahr übernommenen US-Unternehmens Streamsets erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 226,9 Millionen Euro. Das EBIT betrug 31,9 (50,1) Millionen Euro und das operative Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) 49,4 (60,8) Millionen.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

ist im ersten Halbjahr dank eines höheren Serviceumsatzes im Mobilfunkgeschäft und der starken Nachfrage nach 5G-fähigen Smartphones deutlich gewachsen, und hat unter dem Strich wieder einen Gewinn erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen beim Umsatz und präzisierte ihn beim Ergebnis. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten um 5,5 Prozent auf den Rekordwert von 3,95 Milliarden Euro. Allein im zweiten Quartal betrug das Wachstum 5,8 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis OIBDA profitierte von einem effektiven Kostenmanagement. Es kletterte um 4,9 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro im Halbjahr und um 2,7 Prozent im Quartal. Nach Steuern erzielte Telefonica im Halbjahr einen Gewinn von 67 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 84 Millionen Euro zu Buche gestanden hatte.

ERDÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,0 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,9 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel nach plus 1,3 Millionen eine Woche zuvor.

TAG IMMOBILIEN

hat auch die verbleibenden, bisher nicht bezogenen neuen 681.415 neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung am Markt verwertet. Wie der Konzern mitteilte, beläuft sich der Bruttoemissionserlös der Kapitalmaßnahme damit insgesamt auf rund 202 Millionen Euro. TAG hatte am Dienstagvormittag mitgeteilt, 28.308.845 neue Aktien bei bestehenden Aktionären untergebracht zu haben, was einer Bezugsquote von 97,65 Prozent entsprach.

QIAGEN

wird nach einem guten zweiten Quartal, das besser als erwartet ausgefallen ist, zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Diagnostikunternehmen hob den Umsatz- und Gewinnausblick für das Gesamtjahr an. Für 2022 rechnet Qiagen nun mit einem Umsatz von mindestens 2,2 Milliarden US-Dollar auf Basis konstanter Wechselkurse. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll mindestens 2,30 Dollar erreichen. Bislang hatte das Unternehmen einen Umsatz von 2,12 Milliarden Dollar und ein Ergebnis je Anteil von 2,14 Dollar in Aussicht gestellt. Qiagen will mindestens ein zweistelliges Umsatzwachstum in den Produktgruppen ohne Corona-Bezug erzielen. Hier lag das Wachstum im ersten Halbjahr bei 12 Prozent. Ein Vergleich der Eckdaten mit den Prognosen (Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

VORAB BEKANNTGABE PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21 Umsatz 516 -9% 501 -12% 567 Operatives Ergebnis bereinigt k.A. -- 133 -32% 196 Ergebnis nach Steuern bereinigt k.A. -- 101 -35% 155 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,51 -24% 0,46 -31% 0,67

CREDIT SUISSE

hat im zweiten Quartal wegen höheren Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Investmentbanking einen Milliardenverlust verzeichnet. Unter dem Strich berichtete die Großbank über einen Verlust von 1,59 Milliarden Franken. Im Vorjahr wurde noch ein Gewinn von 253 Millionen Franken erzielt. "Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 sind enttäuschend, insbesondere in der Investment Bank", wird CEO Thomas Gottstein in der Mitteilung zitiert. Die Bank trennt sich von CEO Thomas Gottstein. Ulrich Körner, derzeit Leiter des Asset Managements, wird mit Wirkung zum 1. August zum Vorstandschef berufen. Die Bank kündigte zudem eine umfassende Strategieprüfung an.

LVMH

hat im ersten Halbjahr 2022 Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und damit den negativen Auswirkungen der coronabedingten Teil-Lockdowns in China getrotzt. Der Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft stieg von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent auf 10,24 Milliarden Euro. Darin enthalten waren 7,51 Milliarden Euro aus der Mode- und Lederwarensparte, zu der Marken wie Louis Vuitton und Dior gehören. Unterm Strich verdiente LVMH mit 6,53 Milliarden Euro 23 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Erlöse wuchsen, getrieben von Europa und den USA, um 28 Prozent auf 36,7 Milliarden Euro.

MICHELIN

hat im ersten Halbjahr 2022 trotz höherer Umsätze unterm Strich weniger verdient. Schuld daran sind die Belastungen aus dem eingestellten Russland-Geschäft. Der Umsatz stieg von Januar bis Juni auf 13,29 Milliarden Euro von 11,19 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Nachsteuergewinn sank hingegen auf 843 Millionen von 1,03 Milliarden Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr hat weiterhin Bestand.

TWITTER

lässt seine Aktionäre am 13. September über die ursprünglich von Tesla-Gründer Elon Musk angestrebte Übernahme des Kurzbotschaftendienstes abstimmen - obwohl der High-Tech-Milliardär das Geschäft abblasen will.

