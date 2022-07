Nach dem steilen Anstieg im Februar und März hat sich der Aktienkurs des Silberproduzenten First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 mittlerweile mehr als halbiert. Das Jahreshoch wurde am 14. April mit einem Kurs von 13,246 Euro markiert und danach ging es steil bis auf 7,00 Euro am 12. Mai nach unten. Diese Unterstützung ging am 30. Juni verloren und der Kurs landete zu Beginn der Woche bei 6,163 Euro. Im Moment sieht es so aus, als ob in diesem ...

