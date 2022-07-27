BARCLAYS SENKT M6-METROPOLE TELEVISION AUF 'EQUAL WEIGHT'(OW) ZIEL 16,50 (23) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 39 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 311 (298) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 14 (15) CHF - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4300 (4000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DASSAULT SYSTEMS AUF 46,50 (50) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT LEGAL & GENERAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 345 (343) PENCEBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 750 (800) PENCE - 'OUTPERFORM'BOFA HEBT ZIEL FÜR DASSAULT SYSTEMS AUF 45 (44) EUR - 'NEUTRAL'BOFA HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 560 (550) PENCE - 'BUY'BOFA HEBT ZIEL FÜR LAGARDERE AUF 25 (24) EUR - 'NEUTRAL'BOFA SENKT ZIEL FÜR LOGITECH AUF 83 (96) CHF - 'BUY'BOFA SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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