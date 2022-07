DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Microsoft hat im vierten Geschäftsquartal zwar Umsatz und Gewinn gesteigert, die nach der Gewinnwarnung abgespeckten Erwartungen allerdings verfehlt. Der Umsatz erreichte 51,9 (Vorjahr:46,15) Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 16,7 (16,5) Milliarden oder umgerechnet 2,23 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit einem Umsatz von 52,39 Milliarden Dollar und einem Gewinn je Aktie von 2,29 Dollar gerechnet. Die makroökonomische Bedingungen und andere unvorhergesehene Faktoren hätten sich in einer Weise auf die Finanzergebnisse ausgewirkt, die über das hinausgingen, was man in den eigenen Prognosen zugrunde gelegt habe, erklärte Microsoft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q, New York

13:00 T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q, Bellevue

13:00 Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q, Pittsburgh/Northfield

13:30 Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago

22:03 Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego

22:05 Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q, Venlo Park

22:14 Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: revidiert +0,8% gg Vm; vorläufig +0,7% gg Vm 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,25% bis 2,50% zuvor: 1,50% bis 1,75%

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.960,00 +0,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.293,25 +1,5% Nikkei-225 27.736,01 +0,3% Hang-Seng-Index 20.652,31 -1,2% Kospi 2.410,96 -0,1% Shanghai-Composite 3.275,39 -0,1% S&P/ASX 200 6.832,60 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während es überwiegend nach unten geht, kann sich die Tokioter Börse zumindest gut behaupten. Schanghai und Seoul zeigen sich mit kleinen Einbußen, in Hongkong gehen dagegen die kräftigen Vortagsgewinne wieder verloren. Die meist geringen Bewegungen deuten darauf hin, dass Anleger im Wartemodus sind und die Entscheidung der US-Notenbank abwarten. Die dürfte am Abend (MESZ) den Leitzins um weitere 75 Basispunkte anheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Als unwahrscheinlich, wenn auch nicht gänzlich ausgeschlossen, gilt mittlerweile eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte. Sie würde die Gefahr eines Abgleitens in die Rezession zusätzlich erhöhen. In Australien ist derweil die Teuerungsrate im zweiten Quartal auf hohem Niveau zumindest einen Tick unter der Prognose ausgefallen - mit 6,1 gegenüber 6,3 Prozent im Jahresvergleich. Der Austral-Dollar kommt darauf leicht zurück, Aktien zeigen sich in der Breite kaum verändert. In Hongkong belasten schwache Technikaktien (-1,7%). Sie folgen ihren US-Pendants nach unten. Aber auch Immobilienaktien drücken das Marktbarometer. Country Garden knicken um über 13 Prozent ein, nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Das sorgt für Nervosität im ohnehin von Liquiditätsstress geplagten Sektor. China Vanke geben um 2,3 Prozent nach, Longfor um 4,4 Prozent. In Tokio verlieren Canon nach verfehlten Gewinnerwartungen 1,4 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Microsoft gewannen 4 Prozent. Zwar konnte Microsoft auf hohem Niveau den Erwartungen des Marktes nicht ganz gerecht werden, dafür kam der Ausblick gut an. Er wurde in ersten Reaktionen als "schockierend robust" bezeichnet angesichts des schwierigen Umfelds. Ähnlich bei Alphabet (+4,8%). Auch die Google-Mutter hatte die Erwartungen nicht ganz erfüllt, aber auch hier bewegten sich die Ergebnisse auf hohem Niveau. Texas Instruments übertraf derweil beim Gewinn die Erwartungen deutlich und gab auch einen Ausblick, der größtenteils über den Schätzungen der Wall Street liegt. Die Aktie verbesserte sich um 2,7 Prozent. Der Zahlungskartenanbieter Visa verdiente und setzte mehr um als erwartet. Der Kurs tendierte dennoch nur knapp behauptet. Auch Mondelez gaben leicht nach um 0,8 Prozent. Der Lebensmittelkonzern übertraf in seinem zweiten Quartal die Markterwartung beim Gewinn trotz eines Rückgangs knapp. Mondelez warnte trotz einer Erhöhung der Umsatzschätzung, dass Wechselkursschwankungen das Wachstum noch verringern könnten, was sich negativ auf das Ergebnis auswirken würde.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.761,38 -0,7% -228,66 -12,6% S&P-500 3.920,87 -1,2% -45,97 -17,7% Nasdaq-Comp. 11.562,58 -1,9% -220,09 -26,1% Nasdaq-100 12.086,90 -2,0% -241,52 -25,9% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 815 Mio 781 Mio Gewinner 1.227 1.957 Verlierer 1.963 1.282 unverändert 184 190

Leichter - Auf der Stimmung lasteten schwache Konjunkturdaten und Gewinnwarnungen verschiedener bedeutender Unternehmen, allen voran die des Einzelhandelsriesen Walmart (Kurs -7,6%). Amazon fielen im Sog von Walmart um 5,3 Prozent. Zwar schätzt auch der Mischkonzern 3M (+5%) die diesjährigen Ertragsaussichten pessimistischer ein als bisher, allerdings stützte hier die Ausgliederung der Gesundheitssparte. General Electric (+4,6%) senkte zwar die Prognose für den Cashflow, schnitt im zweiten Quartal aber besser ab als befürchtet. Bei General Motors (-3,4%) ging der Gewinn hingegen überraschend deutlich zurück. Coca-Cola (+1,6%) verbuchte ebenfalls einen Ergebnisrückgang, Umsatz und Gewinn übertrafen dennoch die Erwartungen. Positiv überraschte McDonalds (+2,7%), weil Preiserhöhungen durchgesetzt werden konnten zur Kompensation höherer Kosten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,04 +0,8 3,03 230,7 5 Jahre 2,90 +0,8 2,89 164,2 7 Jahre 2,88 +0,5 2,88 144,2 10 Jahre 2,80 -0,4 2,80 128,9 30 Jahre 3,02 -0,1 3,03 112,5

Am Anleihemarkt tat sich wenig. Die deutlich inverse Zinskurve spricht weiter für Rezessionsängste.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di,9:21 % YTD EUR/USD 1,0150 +0,3% 1,0118 1,0222 -10,7% EUR/JPY 138,97 +0,3% 138,54 139,58 +6,2% EUR/GBP 0,8412 +0,0% 0,8410 0,8488 +0,1% GBP/USD 1,2065 +0,3% 1,2031 1,2043 -10,8% USD/JPY 136,91 -0,0% 136,92 136,55 +18,9% USD/KRW 1.313,41 +0,2% 1.310,84 1.308,63 +10,5% USD/CNY 6,7598 -0,1% 6,7633 6,7544 +6,4% USD/CNH 6,7623 -0,1% 6,7668 6,7563 +6,4% USD/HKD 7,8489 -0,0% 7,8494 7,8489 +0,7% AUD/USD 0,6941 +0,0% 0,6940 0,6966 -4,4% NZD/USD 0,6239 +0,1% 0,6232 0,6261 -8,6% Bitcoin BTC/USD 21.260,71 +1,5% 20.945,86 21.108,81 -54,0% YTD zu Vortagsschluss

Der Euro geriet mit der jüngsten Entwicklung im Gasstreit mit Russland unter Druck und rutschte deutlich unter die Marke von 1,02 Dollar. Der Dollarindex stiegt um 0,7 Prozent. Die US-Währung profitierte einerseits von ihrem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten, andererseits von der für Mittwoch erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank. Eine ZInserhöhung um 75 Basispunkte gilt dabei als eingepreist.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,70 94,98 +0,8% 0,72 +33,7% Brent/ICE 105,00 104,40 +0,6% 0,60 +40,2% YTD zu Vortagsschluss

Die Ölpreise gaben Gewinne mit dem schwach ausgefallenen US- Verbrauchervertrauen ab. "Steigende Rezessionsängste übertrumpfen die derzeit angespannte Lage auf dem physischen Rohölmarkt", meinte Edward Moya von Oanda. Zudem kündigte das Weiße Haus einen weiteren Ölverkauf aus seiner strategischen Reserve an.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.719,50 1.717,40 +0,1% +2,10 -6,0% Silber (Spot) 18,68 18,63 +0,2% +0,05 -19,9% Platin (Spot) 878,02 877,13 +0,1% +0,90 -9,5% Kupfer-Future 3,42 3,38 +1,0% +0,03 -23,0% YTD zu Vortagsschluss

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

AUSTRALIEN - INflation

Die australischen Verbraucherpreise sind im zweiten Quartal um 1,8 Prozent zum Vormonat und um 6,1 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Ökonomen hatten 1,9 bzw. 6,3 Prozent erwartet.

CHINA - Konjunktur

Die Gewinne der Industrieunternehmen in China sind im Juni nach Rückgängen in den beiden Monaten zuvor wieder gestiegen und zwar um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während es im Mai zu einem Rückgang von 6,5 Prozent gekommen war. Die Trendwende resultiert aus der Erholung der Fabrikproduktion nach der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen. Die Gewinne der Automobilhersteller kletterten sogar um 47,7 Prozent.

PHILIPPINEN - Erdbeben

Der Norden ist von einem Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert worden. Das Epizentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS in der Provinz Abra auf der Hauptinsel Luzon.

USA/CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 27, 2022 02:07 ET (06:07 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

US-Präsident Joe Biden wird am Donnerstag mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sprechen. Es werde eine "robuste Tagesordnung" geben, sagte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, einschließlich Taiwan und dem Krieg in der Ukraine. Zuletzt hatten die beiden Präsidenten im März miteinander gesprochen, als Biden Xi warnte, dass China und seine Beziehungen zu den USA unter den Folgen leiden würden, wenn Peking Russland bei seinem militärischen Angriff auf die Ukraine substanziell unterstützen würde.

USA - Politik

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seine erste Rückkehr nach Washington seit dem Ende seiner Amtszeit vor eineinhalb Jahren für erneute Andeutungen einer möglichen weiteren Kandidatur genutzt. Trump sagte, er habe bei seiner ersten Präsidentschaftskandidatur 2016 gewonnen und bei der zweiten Kandidatur 2020 noch "viel besser" abgeschnitten. "Wir müssen es vielleicht einfach nochmal machen", fügte der 76-jährige Republikaner hinzu.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,0 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,1 Millionen Barrel.

ALPHABET

hat im zweiten Quartal 2022 bei steigenden Erlösen erneut weniger verdient. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 69,7 Milliarden Dollar. Das Nettoergebnis sackte auf 16 von 18,5 Milliarden Dollar ab. Je Aktie verdiente der US-Konzern 1,21 Dollar. Analysten hatten mit Erlösen von 69,8 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 1,27 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz im Werbegeschäft von Google stieg auf 56,3 von 50,4 Milliarden Dollar.

MONDELEZ

hat im zweiten Quartal 2022 die Markterwartungen übertroffen und wies einen Gewinn von 747 Millionen Dollar aus nach 1,08 Milliarden 2021. Bereinigt um einmalige Posten verdiente Mondelez 67 Cents pro Aktie. Der Umsatz stieg um 9,5 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar. Der Konsens hatte auf einen bereinigten Gewinn von 64 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 6,8 Milliarden Dollar gelautet. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet der Snack- und Süßwarenhersteller nun ein Umsatzwachstum von mehr als 8 Prozent, nach zuvor noch 5 Prozent. Die Gewinnprognose wurde bekräftigt.

PAYPAL

Der aktivistische Investor Elliott Management hat sich nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, an Paypal beteiligt. Der Umfang der Beteiligung von Elliott und seine Absichten konnten nicht in Erfahrung gebracht werden.

TEVA

hat sich in der Opioid-Krise in den USA zur Zahlung von mehr als 4 Milliarden Dollar bereit erklärt, um Klagen beizulegen.

TEXAS INSTRUMENTS

hat die Erwartungen beim Gewinn deutlich übertroffen und einen Ausblick größtenteils über den Schätzungen abgeliefert. Im zweiten Quartal lag der Nettogewinn bei 2,29 (1,93) Milliarden Dollar oder 2,45 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg von 4,58 auf 5,21 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 2,13 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,65 Milliarden Dollar erwartet. Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen Gewinn von 2,23 bis 2,51 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,9 bis 5,3 Milliarden Dollar, während Analysten mit 2,26 Dollar bzw. 4,98 Milliarden Dollar rechnen.

TWITTER

lässt seine Aktionäre am 13. September über die ursprünglich von Tesla-Gründer Elon Musk angestrebte Übernahme des Kurzbotschaftendienstes abstimmen - obwohl der High-Tech-Milliardär das Geschäft abblasen will. Die Twitter-Führung bezeichnet Musks Rückzug aus der im April geschlossenen Übernahmevereinbarung als "ungültig und unrechtmäßig".

VISA

hat in seinem dritten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und verdiente 3,41 (2,58) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,98 Dollar je Aktie und damit über den Erwartungen der Analysten von 1,75. Die Erlöse wuchsen um 19 Prozent auf 7,28 Milliarden Dollar bei einem Konsenwert von 7,08 Milliarden. "Vor dem Hintergrund makroökonomischer Unsicherheiten, erheblicher Wechselkursschwankungen und der Aussetzung unseres Geschäfts in Russland hatte Visa ein sehr starkes Quartal", sagte CEO Al Kelly.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2022 02:07 ET (06:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.