Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse ist nach einem positiven Start gegen Mittag in die Verlustzone gerutscht und musste mit leichten Abgaben schliessen, der ATX ging 0,4% schwächer aus dem Handel, die Unsicherheit rund um die Gas-Versorgung in Europa dürfte die Anleger zur Zurückhaltung bewogen haben. Wie am Vortag bekannt wurde, will der russische Gaskonzern Gazprom die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 auf 20 Prozent der Kapazität senken, Russland nennt Reparaturarbeiten an einer Turbine als Grund, was von westlichen Regierungen aber in Abrede gestellt wird. Gestern drückte ein Kremlsprecher die Hoffnung aus, dass die Turbine eher früher als später installiert werde, gab den westlichen Sanktionen aber ...

