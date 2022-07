Die Talfahrt der Uniper-Aktie geht bislang trotz des Rettungspakets der Bundesregierung ungebremst weiter. Inzwischen notiert der MDAX-Titel unter der 6-Euro-Marke. Schnelle Besserung ist dabei nicht in Sicht, denn die Gaskrise spitzt sich vielmehr wieder zu. Gazprom drosselt die Lieferungen von russischem Gas weiter.Ein Uniper-Sprecher hatte gegenüber dpa-AFX am Dienstag bestätigt, dass der Konzern nur noch ein Drittel seiner vertraglich zugesicherten Gaslieferungen aus Russland bekommt. Am Montag ...

