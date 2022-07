Der zuletzt schwächere DAX dürfte am Mittwoch auch dank guter Quartalszahlen wieder etwas zulegen. Gestern hatte sich der heimische Leitindex aufgrund der Sorgen um die Gasversorgung und der drohenden Rezession noch der runden Marke von 13.000 Punkten genähert. Am Abend steht die Fortsetzung der Zinswende der US-Notenbank im Fokus. Der Internationale Währungsfonds senkte am Dienstag aufgrund des Ukraine-Krieges, der anhaltend hohen Inflation und einer schwächeren als erwarteten chinesischen Volkswirtschaft ...

