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WKN: A2PXTF ISIN: KYG4644T1031 Ticker-Symbol: 3XU 
Frankfurt
27.07.22
08:10 Uhr
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
ASIEN
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