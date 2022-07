Dax-Anleger üben sich vor dem heutigen Fed-Zinsentscheid in Zurückhaltung, Kauflaune kommt keine auf. Am Dienstag ist der Leitindex unter Druck geraten und ist dabei aus seiner Seitwärtsrange herausgefallen. Der bevorstehende Fed-Zinsentscheid, eine drohende Gasknappheit sowie schwache Unternehmenszahlen haben das Geschehen am deutschen Aktienmarkt bestimmt. Für den deutschen Leitindex ging es zwischenzeitlich bis auf ein Tagestief ...

