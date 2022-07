Die Zahlen von Microsoft fielen gestern eher glanzlos aus- das Unternehmen verfehlte diesmal durch die Bank die Erwartungen (DER AKTIONÄR berichtete). Die Aktie drehte in der nachbörslichen Kursreaktion dennoch deutlich ins Plus. Anleger honorieren damit insbesondere den Ausblick des US-Konzerns.Dass bei den Q4-Zahlen kein einziges Segment herausragte und sogar das Segment "Intelligent Cloud" unter den Erwartungen blieb, lag neben der schwächelnden PC-Sparte vor allem an den Währungseffekten. Das ...

