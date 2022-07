DJ EUREX/Bund-Future unverändert vo Fed-Beschluss

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures notiert am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr unverändert bei 155,88 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 156,06 Prozent und das -tief bei 155,61 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.969 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 18 Ticks auf 179,86 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 127,05 Prozent.

Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Laut der Deutschen Bank preist der Markt derzeit ein Zinserhöhung durch die Fed am Abend von 78 Basispunkten (Bp) ein. Das bedeutet, dass die von Analysten diskutierte Möglichkeit eines 100-Bp-Schritts, sollte er denn kommen, Bewegungen am Markt auslösen dürfte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2022 02:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.