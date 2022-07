Langenfeld (ots) -PropertyExpert, der Langenfelder Digitalisierungsexperte der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft für die Regulierung von Gebäudeschäden, hat seit Juli 2022 den früheren Manager Ferdinand Moers als internen Berater gewonnen.Ferdinand Moers blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Schadenbranche, u. a. als ehemaliger Geschäftsführer der Audatex AUTOonline GmbH und der sachcontrol GmbH zurück.Moers' Reise zu PropertyExpertSeit Mitte Juli 2022 steht Ferdinand Moers PropertyExpert beratend zur Seite und unterstützt das Unternehmen in vertrieblichen und strategischen Fragen sowie bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Leistungsportfolios. In seiner Zeit als Geschäftsführer bei der sachcontrol GmbH hat Moers bereits fundierte Marktkenntnisse in der Abwicklung von Sachschäden gesammelt."Durch den Gewinn eines erfahrenen und renommierten Managers wie Ferdinand Moers für unser Unternehmen bekräftigen wir erneut unseren Anspruch, führender Partner für Versicherungsunternehmen bei der technologiegestützten Abwicklung von Gebäudeschäden zu sein", so Frank Feist, Geschäftsführer PropertyExpert.PropertyExperts Transformation hin zu einem "AI-First" Unternehmen hat Ferdinand Moers begeistert:"Ich freue mich auf die Aufgabe, PropertyExpert beratend zur Seite zu stehen und das hohe Wachstumstempo mit meinen Marktkenntnissen zu flankieren. PropertyExpert hat sich als Dienstleister durch die einzigartige Kombination von Technologiekompetenz und menschlicher Expertise in vergleichsweise kurzer Zeit eine hervorragende Position im Versicherungsmarkt erarbeitet. Das Unternehmen bei der Erreichung der nächsten Meilensteine zu unterstützen, reizt mich sehr", so Ferdinand Moers.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 - 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155002/5282602