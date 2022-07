Der Trend hin zu US-Aktien setzt sich fort, so einige setzen auf ein Comeback der stark gebeutelten Nasdaq. Europas Aktien sind hingegen nicht mehr so gefragt. Immer noch Thema: die Energiebranche. 26. Juli 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Energie-, Rezessions- und Zinssorgen halten die Märkte weiter in Schach. Die große Verkaufswelle am ETF-Markt ist zwar Vergangenheit, von Kauflaune kann aber auch keine Rede sein. Frank Mohr von der Société Générale berichtet von einem insgesamt ausgeglichenen ...

