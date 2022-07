Ungeachtet der Gas-Krise und der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen liefert der Chemiekonzern BASF (WKN: BASF11) weiter starke Zahlen ab. Auch im zweiten Quartal sind die Geschäfte gut gelaufen, und zwar so gut, dass der Vorstand die Jahresprognose anhebt. Doch die Aktie tritt bei einem Kurs um die 42 € weiter auf der Stelle. Wie lange bleibt das noch so? Die BASF SE mit Sitz in Ludwigshafen ist gemessen am Umsatz (2021: 79 Milliarden ...

