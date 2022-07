München/Wien/Zürich (ots) -Die erste Ausgabe des Recruiting-Events "Prismatic" der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company steht ganz im Zeichen von Diversität und Inklusion. Die Veranstaltung findet vom 29. September bis 1. Oktober 2022 in Wien statt und richtet sich an gesellschaftlich engagierte Talente, die noch studieren, promovieren oder in ihrem Job bereits erste praktische Erfahrungen gesammelt haben."Bain setzt sich nachdrücklich für Diversität und Inklusion ein - und das sowohl im eigenen Unternehmen als auch darüber hinaus", erklärt Bain-Partner Nikolaus Zacher, zuständig für das Recruiting in der DACH-Region. "Deshalb ist es an der Zeit, diese wichtigen Themen auch im Rahmen eines neuen Recruiting-Formats zu adressieren." Und er fügt hinzu: "Wir suchen stets die besten Talente, ganz gleich, welchen fachlichen oder persönlichen Hintergrund sie haben. Entsprechend groß ist für uns die Bedeutung von Vielfalt und Integration." Dadurch erziele die Unternehmensberatung stets die besten Ergebnisse für ihre Kundenunternehmen und sorge dafür, dass alle ihre Einzigartigkeit in ihre Arbeit einbringen können.Diversität und Inklusion werden für Unternehmen über alle Branchen hinweg immer wichtiger. "Die konsequente Integration verschiedener Geschlechter und Altersgruppen sowie Beschäftigter unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft bindet Mitarbeitende enger an ihre Firma, steigert ihre Leistungsbereitschaft und erhöht ihre Innovationskraft", stellt Bain-Partnerin Mareike Steingröver, zuständig für Diversity & Inclusion in der DACH-Region, fest. "Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Mitarbeitenden auch wirklich wahrgenommen, geschätzt und gefördert fühlen."Bewerbungen noch bis 7. August 2022 möglichIm Rahmen des zweitägigen Recruiting-Events arbeiten die Teilnehmenden gemeinsam mit Bain-Consultants an Fallstudien zum Thema Vielfalt, entwickeln kreative Diversitätsstrategien für ein fiktives Unternehmen und präsentieren ihre Ergebnisse im Team. Gemeinsame Aktivitäten, inspirierende Vorträge und Trainings sowie intensives Networking runden die Veranstaltung ab.Bewerben können sich noch bis zum 7. August 2022 Universitätsstudierende ab dem vierten Bachelorsemester, Promovierende sowie Young Professionals aller Fachrichtungen. Alle weiteren Informationen zum Event, zum Bewerbungsprozess und zu Kontaktpersonen finden sich unter www.joinbain.de/prismatic.Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Führungskräfte in Entscheidungspositionen weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 65 Büros in 40 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kundenunternehmen. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partnerschaften aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen dafür, dass wir für unsere Kundschaft bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Von EcoVadis, der führenden Plattform für ökologische, soziale und ethische Leistungsbewertungen für globale Lieferketten, sind wir mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden. Damit gehören wir zu den besten 2 Prozent der untersuchten Unternehmen. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kundenunternehmen und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain-company.chFolgen Sie uns auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/), Facebook (https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/), Instagram (https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bainkarriere/)Pressekontakt:Patrick PelsterBain & CompanyTel.: +49 89 5123 1524patrick.pelster@bain.comOriginal-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19104/5282676