Beim Wechselrichterhersteller Enphase Energy läuft das Geschäft. Sowohl der Gewinn pro Aktie als auch der Umsatz für das Quartal übertrafen die Schätzungen der Analysten. Darüber hinaus sagte Enphase, dass es für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 590 und 630 Mio. $erwartet, was ebenfalls deutlich über den bisherigen Erwartungen von 548,8 Mio. $ liegt.



Bemerkenswert: Der Umsatz in Europa stieg im Vergleich zum Vorquartal um 69 %, die Energiekrise wirkt sich hier deutlich aus. CEO Badri Kothandaraman will daher auch den internationalen Umsatz von heute 20 % auf 50 % in einigen Jahren steigern, vor allem dank des Wachstums in Europa.



Enphase gewann mehr als 6 % in der Nachbörse. Allerdings ist die Aktie nicht mehr billig. Das KGV fällt von knapp 60 im laufenden Jahr auf 33 per 2025. Bei Schwäche wäre die Aktie interessant, aktuell ist zu viel Euphorie drin.









