Augsburg (www.anleihencheck.de) - Auch diese Woche steht wieder eine Zinsentscheidung an - diesmal von der US-Zentralbank, so Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Im Juni habe die FED erst einen großen Zinsschritt von 75 Basispunkten beschlossen - so viel wie zuletzt im November 1994. Mit Blick auf den anstehenden Zinsentscheid gebe es unterschiedliche Erwartungen im Markt, so Marko Behring. "Manche Marktbeobachter erwarten eine Erhöhung um 100 Basispunkte. Daran glauben wir nicht. Wir gehen von einer Zinserhöhung um weitere 75 Basispunkte aus." ...

