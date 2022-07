Original-Research: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS - von GBC AG

Auszug aus GBC Fonds Champions 2022; Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS WKN: A1W5T2; 'Das sehr erfahrene Fondsmanagement sollte auch zukünftig mit seiner bewährten Anlagestrategie eine überzeugende Performance und attraktive Ausschüttungsrendite für seine Anleger erzielen können'

Bewertung des Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS



Fondsbeschreibung



Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS verfolgt einen Bonds-Picking-Ansatz mit dem Fokus auf deutsche Mittelstandsanleihen. Das Ziel des Anleihefonds ist es hierbei die Sicherheit für die Anleger durch eine sorgfältige Einzeltitelauswahl und breite Streuung zu erhöhen. Das Fondsmanagement nutzt für seine Investitionsentscheidungen die Analysemethode KFM-Scoring, um die Unternehmensanleihen mit dem besten Chancen-/Soliditätsprofil herauszufiltern und parallel hierzu ein hohes Maß an Sicherheit sowie eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.



Die Analysemethode KFM-Scoring berücksichtigt neben quantitativen Kriterien, wie bspw. den Bedingungen der Anleihe (Konditionen) auch die Qualität des Unternehmens sowie anerkannte ESG-Kriterien. Seit 2018 wird das Portfolio des Fonds jährlich durch imug | rating im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte geprüft und damit ergänzt diese Analyse das KFM- Scoring. Im Rahmen der quantitativen Untersuchung werden unter anderem die Ausgestaltung der Anleihe, die aktuelle Marktlage und die Geschäftszahlen des Unternehmens analysiert und beurteilt. Darüber hinaus erfolgt nach der Titelaufnahme eine laufende Überwachung der einzelnen Investments, damit auf mögliche Veränderungen schnellstmöglich reagiert werden kann. Neben der Sicherheit und der attraktiven Rendite zeichnen den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS besonders seine hohe Transparenz aus. Alle Einzelinvestments des Fonds werden stets offengelegt und es werden regelmäßig auch einzelne Einschätzungen hierzu (KFM-Barometer) und zu weiteren Themen (z.B. Nachhaltigkeitsberichte) veröffentlicht. Somit können die Investmentaktivitäten des Anleihefonds jederzeit detailiert nachverfolgt werden. Daneben ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach dem Prüfungsurteil der imug | raing auch für

nachhaltigkeitsorientierte Anleger geeignet.



Performance und Kennzahlenentwicklung



Seit der Fondsauflage bis zum Auswertungsstichtag Ende 2021 konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS eine Gesamtrendite (Wertzuwachs inkl. Ausschüttungen) von 43,28% erzielen. Auf annualisierter Ebene ergibt sich hieraus eine jährliche Rendite von 4,63%. Besonders markant für den Anleihefonds ist auch seine relativ geringe Volatilität, welche seit Auflage bei lediglich 6,45% lag. Entsprechend kann der Fonds als relativ wertstabil eingestuft werden. Zudem spiegeln diese Kennzahlen auch eine erfolgreiche Anlage- und Risikostrategie sowie eine hohe Qualität des Fondsmanagements wider. Unter Berücksichtigung der von uns jährlich geschätzten Kapitalkosten konnte der Fonds unsere Renditeforderungen (GBC- Renditekennzahl über 1,0) mittel- und langfristig übererfüllen, d.h. eine Überrendite für seine Anleger erzielen.



Fazit und Bewertung



In unserem fünfstufigen Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS insgesamt vier von fünf Kriterien. Somit vergeben wir 4 GBC-Falken. Dem erfahrenen Fondsmanagement ist es mit seiner erfolgreichen und bewährten Anlagestrategie in den vergangenen Jahren gelungen, eine überzeugende Performance zu erzielen und hierbei eine Überrendite auf unsere geschätzten Kapitalkosten zu erwirtschaften. Dabei wurden die Fondsanleger in den vergangenen Jahren regelmäßig über hohe Ausschüttungen signifikant am Anlageerfolg beteiligt. Positiv hervorzugeben ist ebenfalls die besonders hohe Transparenz mit Fokus auf ESG und die relativ geringe Volatilität des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.

