Der Entwickler von Biosimilars, biotechniologischen Nachahmerprodukten, gehört mit einem Plus von 35 % seit Jahresanfang zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Seit Kurzem befindet sich Thomas Strüngmann im Aufsichtsrat. Die Hexal-Gründer Andreas und Thomas Strüngmann sind auch Großaktionär und werden nun noch stärker Einfluss nehmen.Auch auf der Produktseite geht es bei Formycon gut voran: Für das Biosimilar zum Blockbuster Lucentis laufen die Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur ("EMA") und der U.S. Food and Drug Administration ("FDA"). Am 2. August wird die Entscheidung der FDA erwartet, die aktuelle Kursstärke ist also so etwas wie die Vorfreude darauf. Im Falle einer Zulassung plant der US-Partner Coherus die Markteinführung des Augenmittels in der zweiten Jahreshälfte. Lucentis steht immerhin für 3,6 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Zudem werden bei FYB202, einem Nachahmer des Schuppenflechtemittels Stelera, zeitnah Daten zur klinische Testphase III samt Ergebnis zum primären Wirksamkeitsendpunkt erwartet. Die Aktie läuft aktuell Richtung Allzeithoch. Im Falle eines Ausbruch samt positiver Daten/Entscheidung sind dreistellige Kurse greifbar. An Impulsen dürfte es in den nächsten Tagen nicht mangeln.









