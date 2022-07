Unterföhring (ots) -Direkt auf der Zielgeraden der Weltmeisterschaft 2022: Die Formel E elektrifiziert am Wochenende London - genauer gesagt London direkt an der Themse. Zwei Rennen stehen auf dem Programm. ProSieben zeigt sie am Samstag und Sonntag ab jeweils 15:30 Uhr live. Das Besondere am Streckenverlauf: Start - und damit auch Ziel - liegt in einer Messehalle. Anderer Bodenbelag und andere Lichtverhältnisse fordern die Formel-E-Piloten noch einmal besonders heraus. Zwei Wochen später folgt bereits das Finalwochenende in Seoul."London is calling" heißt es auch für das ranFormelE-Team: Moderatorin Andrea Kaiser, Reporterin Lisa Hofmann, Kommentator Eddie Mielke, die Experten Daniel Abt und Christian Danner sowie Influencer und Rennfahrer Felix von der Laden berichten live aus London vom Renngeschehen."ran racing: Formel E - WM live aus London" am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Juli 2022, ab 15:30 Uhr live auf ProSieben. Das Qualifying für Rennen 1 am Samstag um 11:30 Uhr auf ProSieben MAXX.Alle Sessions der Formel E live, auch freie Trainings und Qualifyings, sowie Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCsyQ5MUy2zdFDUYCVU5G3XA).Twitter: ranFormelEPressekontakt:Andrea SpechtCommunications & PR News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: andrea.specht@seven.onewww.presse.prosieben.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5282808