Am Schweizer Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte mal einen Schritt vor, dann wieder einen zurück. Gleichzeitig rollt eine weitere Zahlenwelle über den Markt hinweg.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte mal einen Schritt vor, dann wieder einen zurück. Eine Handelsspanne von etwas mehr als 40 Punkten zeigt, wie vorsichtig die Börsianer vor dem US-Zinsentscheid am Abend agieren. «Die Anleger warten geduldig an der Seitenlinie, um von den geldpolitischen Entscheidungen am Abend nicht auf dem falschen Fuss erwischt zu werden»...

Den vollständigen Artikel lesen ...