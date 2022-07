Zug, Schweiz (ots) -Trotz einer deutlich beschleunigten Inflation und der nach wie vor bestehenden geopolitischen Gefahrenlage bleibt die Goldpreisentwicklung in diesem Jahr hinter den Erwartungen zurück. Viele Analysten halten Gold derzeit für unterbewertet. Angesichts der explodierenden Schuldenberge und Geldmengen innerhalb des Euro- und Dollarraums rechnet das Gros der Marktbeobachter deshalb jedoch damit, dass sich Investoren schon bald wieder verstärkt dem altbewährten Krisenschutz Gold zuwenden werden. Gold hat sich als stabile Ersatzwährung bewährt und auf lange Sicht dürfte seine Rolle in der Welt eher zu- als abnehmen. Daher sollte dieses Edelmetall in keinem Portfolio fehlen.Die Investmentprofis der Swiss Gold Treuhand AG empfehlen ebenfalls einen Teil des Vermögens in physischem Gold anzulegen, um sich gegen den Geldwertverlust zu schützen. Das Unternehmen offeriert dazu verschiedene Angebote. Etwas ganz Besonderes ist die Möglichkeit, dass Kunden über die Swiss Gold Treuhand AG einen Rohgoldkauf in Auftrag geben können. Das Unternehmen nutzt dazu die gesamte Wertschöpfungskette am Goldmarkt: Von der Schürfung, über den Rohgoldeinkauf und -handel bis zur Scheideanstalt in der Schweiz. Die mit den Kunden vereinbarte Menge wird von Kooperationspartnern der Swiss Gold Treuhand AG zur Scheideanstalt in der Schweiz gebracht und das dort gewonnene und zertifizierte Feingold im Namen der Kunden gelagert. Die Chance an solchen Transaktionen partizipieren zu können, bietet sich für Privatanleger nur äußerst selten. Der Kauf des Rohgoldes erfolgt unter strengster Einhaltung von internationalen Richtlinien des Geldwäschegesetzes. Die am Erwerb und der Veredelung beteiligten Firmen verfügen über alle notwendigen Lizenzen und staatlichen Bewilligungen, die den Geschäftsbetrieb erlauben, sowie den Import und Export von Rohgoldbarren ermöglichen. Sie unterstehen den staatlichen und den freiwilligen Aufsichtsorganen in den jeweils involvierten Ländern. Die Menge die geordert werden kann ist jedoch limitiert. Die Kunden profitieren davon, dass die Swiss Gold Treuhand AG seit vielen Jahren international tätig und in der Branche bestens vernetzt ist. Das Unternehmen steht im täglichen Kontakt mit Goldraffinerien und -Brokern. Dadurch kann sie einen hohen Wertzuwachs erwirtschaften und Risiken weitestgehend minimieren. Über die Geschäftspartnerstruktur der Swiss Gold Treuhand AG wird den Kunden so die Möglichkeit eröffnet, die Dynamik der Goldmärkte voll auszuschöpfen. Dem Unternehmen ist es gelungen, einen kostengünstigen Feingoldhandel zwischen Afrika und Europa aufzubauen. Die Kunden erhalten dadurch die Möglichkeit, Rohgold zu sehr günstigen Konditionen zu kaufen und es in einer Schweizer Scheideanstalt zu zertifizierten Feingoldbarren verarbeiten zu lassen. Die entstehenden Kosten belaufen sich insgesamt für Vertrieb, Logistik, Versicherung, Lagerung und Sicherheit durch die Swiss Gold Treuhand AG auf 5 Prozent, zzgl. 0,48 Prozent jährlich. Die Käufer haben zudem den Vorteil, dass auch hier die Gewinne aus physischen Edelmetallen von der Abgeltungssteuer befreit sind, wenn zwischen Kauf und Verkauf mehr als 365 Tage liegen. Der gesamte Prozess läuft im Namen des Kunden. Auf seinen Namen und auf seine Rechnung wird gekauft und ausgeliefert. Auf Wunsch kann er sein zertifiziertes Feingold auch einlagern und versichern lassen.Die Swiss Gold Treuhand AG bietet Investoren mehrere Varianten an, um in Edelmetalle zu investieren. Weitere Informationen und Argumente dazu, weshalb es generell sinnvoll ist ins Goldbusiness einzusteigen, finden Sie auf ihrer Internetseite. Bei Interesse kann die Swiss Gold Treuhand AG Sie auch an die geprüften Kooperationspartner weiterempfehlen. Diese bieten Ihnen gerne eine professionelle Rohgold Kaufberatung an.Pressekontakt:Swiss Gold Treuhand AGBahnhofstrasse 21CH-6300 ZugSchweizhttps://www.sgt-ag.com/artikel.php?nr=3Original-Content von: Swiss Gold Treuhand AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161542/5282855