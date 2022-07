NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein unerwartet starkes Zahlenwerk ausgewiesen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem lobte er den erhöhten Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2022./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 02:47 / EDT

