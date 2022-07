Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit 15,5% lag die Inflation im Juni in Polen so hoch wie zuletzt im Februar 1997, so die Analysten von Postbank Research.Die Nahrungsmittelpreise seien dabei nicht mehr ganz so stark angestiegen wie noch im Mai. Und auch die Kernrate der Teuerung sei etwas langsamer gestiegen als zuvor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...