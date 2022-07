Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem EZB-Zinsentscheid sind die Renditen in der Eurozone spürbar gefallen, und die Zinskurven haben sich dabei verflacht, so die Analysten der DekaBank.Ein Renditerückgang um 30 Basispunkte für zweijährige Bunds, direkt nachdem die Notenbank die Zinswende eingeleitet und eine Fortsetzung des Zinsanhebungspfades in Aussicht gestellt habe, sei schon sehr ungewöhnlich. Offensichtlich seien die Händler hier auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die Erwartungen am Geldmarkt bezüglich weiterer Leitzinsanhebungen seien etwas reduziert worden, dennoch würden immer noch 100 Basispunkte bis zum Jahresende eingepreist. Unternehmensanleihen und vor allem Kreditderivate hätten sich ebenfalls sehr freundlich entwickelt. Lediglich italienische Staatsanleihen hätten schwächer aufgrund der auseinandergebrochenen Regierung performt. (Ausgabe vom 25.07.2022) (27.07.2022/alc/a/a) ...

