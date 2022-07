Bonn (www.anleihencheck.de) - Trotz Rezessionsängsten verharren die Ölpreise auf erhöhtem Niveau, so die Analysten von Postbank Research.Angesichts des Anteils von 7,7% an den weltweiten Weizenexporten im Jahr 2021 würden die Analysten in Kombination mit den landwirtschaftlichen Exportkapazitäten erwarten, dass der CAD (Kanadischer Dollar) weiterhin von seinem Rohstoff-Exposure unterstützt werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...