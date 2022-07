HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die Gewinnwarnung der Herzogenauracher sei noch massiver als befürchtet, schrieb Analyst Jörg Frey am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Insbesondere der Abbau der Lagerbestände in China belaste immens. Er biete jedoch auch die Chance einer deutlichen Margenerholung, sobald das Reich der Mitte seine Corona-Maßnahmen fallen lasse./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



ISIN: DE000A1EWWW0

