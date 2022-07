IBM -0.07% gerihouse (BRANDZ10): Der amerikanische Technologiekonzern IBM Corp. (ISIN: US4592001014, NYSE: IBM) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,65 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 10. September 2022 (Record date: 10. August 2022). IBM zahlt somit auf das Jahr gerechnet eine Dividende von 6,60 US-Dollar. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 5,13 Prozent beim derzeitigen Kursniveau von 128,54 US-Dollar (Stand: 25. Juli 2022). "Big Blue" IBM steigerte in den letzten 27 Jahren regelmäßig jedes Jahr seine Ausschüttung. Im April 2022 gab der Konzern eine Erhöhung um 0,6 Prozent bekannt. Seit 1916 erhalten die Aktionäre jedes Quartal eine Dividende. Im zweiten Quartal ...

