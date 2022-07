Wie in vielen andere Spezialgebieten auch, benutzen die Experten für Edelsteine bestimmte Fachbegriffe, die dem Laien so in dieser Form nicht bekannt sind. Um nur einige zu nennen: Rohstein, unbehandelter Edelstein, natürlicher Edelstein, behandelter Edelstein. Noch nie gehört? Das überrascht nicht! Doch wer sich mit dem Gedanken trägt, in Edelsteine zu investieren, sollte die genaue Bedeutung dieser Termini kennen. Chris Pampel ist als Geschäftsführer des Deutschen Edelstein Kontors natürlich ein ...

