FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung von 240 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den deutlich reduzierten Jahreszielen trage der Sportartikelhersteller der langsamer als erwartet ausfallenden Umsatzerholung in China Rechnung, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue operative Margenziel komme für den Markt überraschender als die niedrigere Umsatzprognose. Cochrane senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2022 um rund 20 und für die kommenden Jahre um bis zu 14 Prozent./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

ADIDAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de