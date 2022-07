Zeichnungs-Update - die erste Unternehmensanleihe 2022/27 der JadeHawk Capital S.à r.l. (ISIN: DE000A3KWK17), die sich seit dem 18.07.2022 in der Zeichnungsphase befindet, ist nach Angaben der Emittentin aktuell in Höhe von 7,1 Mio. Euro platziert. Darunter seien auch mehrere strategische Ankerinvestoren. Somit ist nahezu die Hälfte der anvisierten 15 Mio. Euro bislang platziert - die Zeichnung der 7,00%-Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" ist noch bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) möglich. Zudem bietet JadeHawk bis zum 7. Juli 2023 weiterhin eine direkte Zeichnung unter www.JadeHawk.eu/investorrelations an.

Hinweis: Am 3. August 2022 soll die Einbeziehung erste JadeHawk-Anleihe in den Börsenhandel (Open Market der Börse Frankfurt) erfolgen.

