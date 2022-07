DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.955,00 +0,8% -16,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.273,50 +1,3% -24,8% Euro-Stoxx-50 3.592,10 +0,5% -16,4% Stoxx-50 3.603,24 +0,2% -5,6% DAX 13.120,77 +0,2% -17,4% FTSE 7.346,89 +0,6% -1,1% CAC 6.229,58 +0,3% -12,9% Nikkei-225 27.715,75 +0,2% -3,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 155,55 -0,46 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,96 +0,04 +1,14 US-Rendite 10 J. 2,80 -0,00 +1,29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,81 94,98 +0,9% 0,83 +33,9% Brent/ICE 105,43 104,40 +1,0% 1,03 +40,7% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 198,17 214,01 -0,9% -1,75 +255,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.722,38 1.717,40 +0,3% +4,98 -5,9% Silber (Spot) 18,85 18,63 +1,2% +0,22 -19,2% Platin (Spot) 882,18 877,13 +0,6% +5,05 -9,1% Kupfer-Future 0,00 3,38 0% 0 -23,9% YTD zu Vortagsschluss

Der Ölpreis wird gestützt von Daten des US-Branchenverbands API, nach denen die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche abgenommen haben. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration im Verlauf des Mittwochs.

Der europäische Gaspreis springt derweil auf ein Rekordhoch, nachdem der russische Konzern Gasprom wie angekündigt die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 nochmals verringert hat.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer deutlichen Gegenbewegung auf die Vortagesverluste dürften die US-Börsen in den Mittwochshandel starten. Mit dem Näherrücken des Zinsentscheids der US-Notenbank am Abend scheinen die Anleger gelassener zu werden. Am Markt herrscht die Erwartung vor, dass die Fed die Zinsen dieses Mal um 75 Basispunkte anheben wird, dann aber für die kommenden Sitzungen ein weniger forsches Tempo signalisieren könnte. Hintergrund sind zuletzt überraschend schwach ausgefallene Stimmungsindikatoren von Verbrauchern und Unternehmen. Eine nochmalige Erhöhung um 75 Basispunkte bei der nächsten Sitzung im September hält auch Tim Duy, Chefvolkswirt bei SGH Macro Advisors, für unwahrscheinlich. Es dürfte für die Notenbank allerdings nicht leicht werden, die Abkehr von derart großen Zinsschritten zu kommunizieren. Duy sieht das Dilemma der Fed darin, "Falkenhaftigkeit" zu vermitteln, ohne dies durch einen weiteren Zinsschritt um 75 Basispunkte untermauern zu müssen. An Konjunkturdaten werden am Mittwoch die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgütern veröffentlicht. Zugleich wartet die Bilanzsaison mit einer Flut von Quartalsausweisen auf. Hier kommen Nachrichten von namhaften Unternbehmen aus der Technologiebranche. Alphabet (vorbörslich +3,5%), Microsoft (+3,7%) und Texas Instruments (+3,7%) haben sich wacker geschlagen, wenn auch nicht immer die Erwartungen ganz erfüllt. Das lasse hoffen, dass die Unternehmen mit steigenden Zinsen und einer schwächeren Konjunktur zurechtkämen, meint Pierre Veyret, Technischer Analyst bei Activtrades.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 2Q

16:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q, Essen

17:45 NL/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 2Q, Amsterdam

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H, Paris

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H, Paris

18:00 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H, Courbevoie

22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo

22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q, enlo Park

22:14 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: revidiert +0,8% gg Vm; vorläufig +0,7% gg Vm 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,25% bis 2,50% zuvor: 1,50% bis 1,75%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Der Tag steht trotz einer Fülle an Quartalszahlen voll im Zeichen der US-Notenbank, heißt es im Handel. Die erwartete Zinserhöhung und die anschließenden Aussagen zum zukünftigen Zinskurs werden als entscheidend für die kommenden Monate an den Börsen angesehen. Unter den Einzelwerten fallen Adidas nach der Gewinnwarnung um 5,2 Prozent. Die Zahlen der Deutschen Bank (-3,6%) überzeugen nicht in allen Punkten. Zudem habe sich das Management vorsichtig geäußert, stellt RBC fest. Die Zweitquartalszahlen der Deutschen Börse (+1,8%) sind derweil besser als erwartet ausgefallen. Trotz hoher Energie- und Rohstoffpreise hebt BASF (-0,8%) nach guten Halbjahreszahlen seine Prognose an. Die Zahlen von Qiagen (+0,9%) sind besser als erwartet ausgefallen. Als sehr stark werden auch die Halbjahreszahlen des schweizerischen Baustoffkonzerns Holcim (+4,8%) gewertet. Beim Umsatz sei ein neuer Rekord erreicht worden, ebenso beim wiederkehrenden EBIT. Bei Michelin (-5%) ist das EBIT im ersten Halbjahr laut Jefferies 7 Prozent unter den Schätzungen geblieben, der freie Cashflow sei weit unter den Schätzungen geblieben. LVMH (+0,8%) hat die Schätzungen geschlagen. Unicredit schießen 6,4 Prozent nach oben. "Die guten Zahlen und dann noch ein erhöhter Ausblick überraschen positiv", kommentiert ein Händler. Trotz schwächerer Zahlen geht es für Credit Suisse um 1,5 Prozent nach oben. Im Blick steht die Ablösung von CEO Thomas Gottstein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21h Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0166 +0,5% 1,0139 1,0126 -10,6% EUR/JPY 138,96 +0,3% 138,79 138,32 +6,2% EUR/CHF 0,9769 +0,3% 0,9753 0,9753 -5,8% EUR/GBP 0,8420 +0,1% 0,8411 0,8421 +0,2% USD/JPY 136,68 -0,2% 136,89 136,60 +18,7% GBP/USD 1,2074 +0,4% 1,2055 1,2024 -10,8% USD/CNH (Offshore) 6,7508 -0,2% 6,7637 6,7691 +6,2% Bitcoin BTC/USD 21.282,63 +1,6% 21.224,87 20.837,45 -54,0%

Der Dollar gibt einen kleinen Teil seiner Vortagesgewinne ab. Falls die Fed, wie weithin erwartet, die Zinsen am Mittwoch tatsächlich um 75 Basispunkte erhöht, wird dies dem Greenback nach Meinung von Unicredit keinen weiteren Schub geben. Impulse könnten allerdings von den Aussagen auf der nachfolgenden Pressekonferenz mit Fed-Chairman Jerome Powell ausgehen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen hat sich am Mittwoch wenig getan. In Hongkong allerdings gingen die kräftigen Vortagsgewinne wieder verloren.Die geringen Kursbewegungen deuten darauf hin, dass Anleger in den Wartemodus gewechselt haben vor der Entscheidung der US-Notenbank. In Australien fiel derweil die Teuerungsrate im zweiten Quartal auf hohem Niveau zumindest einen Tick unter der Prognose aus. Das dämpfte Zinserhöhungsspekulationen etwas. In Hongkong belasteten schwache Technikaktien (-1,7%). Sie folgten ihren US-Pendants nach unten. Alibaba fielen um 3,6 Prozent. Vor allem aber drückten Immobilienaktien das Marktbarometer. Country Garden knickten um über 15 Prozent ein nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Das sorgte für Nervosität im ohnehin von Liquiditätsstress geplagten Sektor. China Vanke gaben um 2,4 Prozent nach, Longfor um 4,2 Prozent. In Tokio verloren Canon nach verfehlten Gewinnerwartungen 1,0 Prozent und der Kurs des Videospielentwicklers Capcom 0,6 Prozent nach einem 48-prozentigen Nettogewinnrückgang. Bei Nitto Denko wurden die Quartalszahlen mit einem Minus von 1,5 Prozent quittiert. Tokyo Gas gaben nach einem gesenkten Ausblick um 1,6 Prozent nach.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Mittwoch kräftig nach oben. Anleger sind somit zurückhaltend vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank und den reduzierten russischen Gaslieferungen mit den damit verbundenen Wachstumsrisiken.

Am italienischen Anleihemarkt geht es derweil mit den Renditen kräftig nach oben. Der Marktzins für 10-jährige Staatspapiere steigt auf 3,45 Prozent, ein Plus von 11 Bp. Der Spread zu den entsprechenden Bundesanleihen weitet sich auf 250 Bp aus. Hintergrund ist, dass die Ratingagentur S&P am Vorabend den Ausblick für italienische Staatstitel überraschend auf "stabil" von "positiv" gesenkt hat aufgrund der zunehmenden Risiken für die Reformagenda des Landes. Das Rating wurde bestätigt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

LUFTHANSA

Die Bundesregierung hat ihre Beteiligung an der Deutschen Lufthansa weiter reduziert. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), der vor zwei Jahren zur Eindämmung pandemiebedingter wirtschaftlicher Schäden ins Leben gerufen worden war, verringerte seine Aktienbeteiligung an dem Airlinekonzern von zuletzt noch 14,09 Prozent auf unter 10 Prozent. Der WSF werde seine verbliebenen Anteile bis spätestens Oktober 2023 veräußern.

BASF

glaubt, die Produktion an seinem größten Standort Ludwigshafen auch bei Ausrufung der dritten und letzten Stufe des Gasnotfallplans in Deutschland fortsetzen zu können. Derzeit gehe man davon aus, dass BASF noch ausreichend Erdgas erhalten würde, um den Betrieb "mit reduzierter Last aufrechtzuerhalten", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller bei Vorstellung der Halbjahresbilanz.

MTU AERO ENGINES

hat auch im zweiten Quartal seinen Erholungskurs von den Folgen der Pandemie fortgesetzt. Die Gewinne steigen weiterhin deutlich, verglichen mit der niedrigen Vorjahresbasis. Der DAX-Konzern konnte dabei die hauseigene Analystenprognose übertreffen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte MTU. Die Münchener steigerten den Umsatz in den Monaten April bis Juni auf 1,289 (Vj 1,015) Milliarden Euro.

FRESENIUS

will seinen Klinikbetreiber Helios mit einem Wettbewerber fusionieren und im Zuge dessen einen Minderheitseigentümer bei der Tochter an Bord holen. "Es geht darum, das Wachstum von Helios weiter zu stärken", sagte Wolfgang Hofmann, Leiter Strategie und M&A bei der Fresenius Gruppe, dem Handelsblatt. "Im ersten Schritt sondieren wir den Markt auf geeignete Übernahmeziele. Wenn alles passt, könnten deren Eigentümer dann Anteile an Helios erhalten." Helios bleibe Teil von Fresenius. "Wir wollen Mehrheitseigentümer bleiben", so Hofmann.

RHEINMETALL

ist angesichts der anhaltend hohen Unsicherheiten bei der Entwicklung der globalen Automobilproduktion pessimistischer in Bezug auf ihre Umsatzprognose für das Jahr 2022. Das MDAX-Unternehmen geht nun davon aus, dass der organische Umsatzanstieg im laufenden Jahr mit rund 15 Prozent am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne von 15 bis 20 Prozent liegen wird. Die bisherige Ergebnisprognose für 2022 bestätigte der Konzern.

PUMA

hat nach deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen im zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Sportartikelhersteller plant 2022 nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg "im mittleren Zehnerbereich" anstatt mindestens 10 Prozent mit Aufwärtspotenzial. Den operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sieht Puma weiterhin zwischen 600 und 700 Millionen Euro. Der Konzerngewinn soll sich entsprechend verbessern.

PNE

steigt mit einer Mehrheitsbeteiligung in den spanischen Markt ein. Das SDAX-Unternehmen teilte mit, es habe einen Anteil von 51 Prozent an dem spanischen Solarprojekt-Entwickler Coliaenergia Espana S.L. (Kolya) erworben. Der Kaufpreis liegt im einstelligen Millionenbereich und ist in Teilen abhängig vom Projektentwicklungserfolg. Über den konkreten Betrag wurde Stillschweigen vereinbart.

DEUTSCHE BAHN

Die EU-Kommission hat Millionenhilfen für die Deutsche Bahn (DB) genehmigt. Die Staatshilfe im Umfang von 215 Millionen Euro sei mit den EU-Vorschriften vereinbar, erklärten die europäischen Wettbewerbshüter. Das Geld soll die DB für Verluste entschädigen, die drei Tochtergesellschaften im Frühjahr 2020 wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie verbucht hatten.

GSK

hat den Betriebsgewinn und den Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und den Ausblick für 2022 angehoben. Der britische Pharmakonzern verdiente auf bereinigter operativer Basis 2,01 Milliarden Pfund gegenüber 1,64 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg von 5,84 Milliarden auf 6,93 Milliarden Pfund, was GSK auf starke Leistungen in allen drei Produktgruppen zurückführte.

DANONE

hat im ersten Halbjahr trotz höherer Umsätze weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Prognose das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr hob der Konzern an. Für das Gesamtjahr rechnet Danone nun mit einem preisbedingten organischen Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent statt 3 bis 5 Prozent. Das Unternehmen erwartet weiterhin eine wiederkehrende operative Marge von über 12 Prozent.

LLOYDS BANKING

hat den Vorsteuergewinn im zweiten Quartal leicht gesteigert und ihre Jahresprognose erhöht. Die Lloyds Banking Group verbuchte für April bis Juni 2,04 Milliarden Pfund Gewinn vor Steuern - nach 2,01 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Erwartet worden war nach einer vom Kreditgeber erstellten Konsensprognose ein Rückgang auf 1,59 Milliarden Pfund. Netto verdiente die Lloyds-Gruppe 4,34 Milliarden Pfund.

KPN

hat im zweiten Quartal einen Einbruch von 77 Prozent beim Nettogewinn verbucht, übertraf dabei aber die Analystenschätzungen. Der Quartalsüberschuss ging auf 186 von 800 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum zurück, wie der niederländische Telekomkonzern mitteilte. Die von KPN verbreitete Konsensschätzung war von 161 Millionen Euro ausgegangen.

BRITSH AMERICAN TOBACCO

Höhere Kosten haben British American Tobacco im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang beschert. Der Umsatz stieg unterdessen, vor allem dank deutlich höherer Erlöse im Geschäft mit neuen Produkten. Der Vorsteuergewinn sank in den sechs Monaten auf 3,06 Milliarden Pfund von 4,38 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte auf 12,9 von 12,2 Milliarden Pfund zu.

RECKITT BENCKISER

hat im ersten Halbjahr vor Steuern die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft und seinen Ausblick für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr angehoben. Die Reckitt Benckiser Group plc, zu der Marken wie Sagrotan und Durex gehören, erwartet 2022 nun ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 5 bis 8 statt 1 bis 4 Prozent.

IBERDROLA

hat Umsatz und Ergebnis in der ersten Jahreshälfte gesteigert und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigt. Netto verdiente der spanische Energieversorger in den ersten sechs Monaten 2,08 Milliarden Euro nach 1,53 Milliarden im Vorjahreszeitraum. In Spanien sank der Gewinn um 26 Prozent, weil die hohen Kosten für Energie nicht an Kunden mit Festpreisverträgen weitergegeben werden konnten.

EQUINOR

hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und angekündigt, die Ausschüttungen an die Aktionäre zu erhöhen. Der Konzern hat seine Gasproduktion bei weiterhin hohen Preisen ausgeweitet. Die Equinor ASA, die zu 67 Prozent im Besitz des norwegischen Staates ist, steigerte den bereinigten Gewinn von 4,64 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 17,59 Milliarden Dollar.

RIO TINTO

hat im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch um 28 Prozent verbucht. Die Eisenerzpreise waren niedriger als im Vorjahr, und das Unternehmen hatte mit steigenden Kosten zu kämpfen. Die Ausschüttung an die Aktionäre wurde zur Jahresmitte deutlich reduziert. Der nach Marktwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt berichtete für die Monate Januar bis Juni einen Nettogewinn von 8,91 (Vorjahr 12,31) Milliarden US-Dollar.

ANGLO AMERICAN

hat beim sechsten Verkaufszyklus nach eigenen Angaben Diamanten für 630 Millionen Dollar verkauft, das sind weniger als die 657 Millionen Dollar im vorherigen Zyklus, aber mehr als 514 Millionen Dollar beim sechsten Zyklus des vergangenen Jahres. Der sechste Zyklus lief vom 6. bis zum 21. Juni.

WIZZ AIR

hat im ersten Geschäftsquartal wegen gestiegener Kosten den Verlust ausgeweitet. In den drei Monaten per Ende Juni stieg der Fehlbetrag auf 451 Millionen von 114 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die operativen Ausgaben kletterten auf 1,09 Milliarden von 308 Millionen Euro. Alleine die Ausgaben für Kerosin seien auf 508 Millionen von knapp 64 Millionen Euro geklettert.

SAMSUNG

Die italienische Kartellbehörde hat eine Untersuchung gegen die Samsung Electronics Co wegen angeblich irreführender und aggressiver Geschäftspraktiken eingeleitet. Die Behörde untersuchte Angebote, die es Kunden ermöglichen, neue Mobiltelefone zu kaufen und gleichzeitig ihre gebrauchten Geräte zu verkaufen. Der Behörde zufolge hat Samsung keine angemessenen Informationen über den Verkaufsprozess bereitgestellt.

