Die Niederlassung in Europa wird neben der Erschließung neuer Märkte ebenso eine einmalige Chance bieten bestehende Technologien entscheidend weiterzuentwickeln

Corvus Insurance, marktführender Assekuradeur (MGA) und Spezialanbieter von Smart Commercial Insurance -Produkten auf Basis von KI-gesteuerten Risikodaten, gab heute die Eröffnung einer neuen kontinentaleuropäischen Niederlassung in Frankfurt bekannt.

Mit dem neuesten Standort etabliert Corvus seine Präsenz in Kontinentaleuropa eine Premiere für ein in den USA ansässiges Insurtech und sichert sich somit grö ere Flexibilität bei der Ausweitung seiner internationalen Präsenz.

"Frankfurt befindet sich im größten Versicherungsmarkt des Kontinents, und die Stadt war schon immer ein internationales Geschäftszentrum für alle Branchen", so Oliver Delvos, Head of International bei Corvus Insurance. "Wir sind nun in der Lage, unsere Aktivitäten auszubauen und unser Geschäft mit einem echten europäischen Fokus zu entwickeln."

Die Frankfurter Niederlassung wird Cyber-Versicherungen sowohl für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als auch für größere Konzerne zeichnen. In Verbindung mit dem Produktwachstum will Corvus die Zahl der Mitarbeiter erhöhen, indem es neue Talente für die Branche und die Technologiebranche gewinnt. Dazu gehören auch Stellenangebote für Werkstudenten, um neue Talente zu fördern und Absolventen potenzielle Karrierechancen zu eröffnen.

"Cyberrisiken sind von Natur aus global, und durch die Ausweitung unserer Aktivitäten nach Europa ergeben sich für unser Team neue Möglichkeiten, noch mehr Versicherungsnehmern zu helfen und unsere grundlegende Mission, die Welt sicherer zu machen, zu unterstützen", erklärte Lori Bailey, Chief Insurance Officer von Corvus Insurance.

Weitere Informationen über Corvus finden Sie unter

https://www.corvusinsurance.com.

Über Corvus

Corvus Insurance entwickelt Versicherungsprodukte und digitale Tools, die das Risiko reduzieren, die Transparenz erhöhen und die Resilienz für Versicherungsnehmer verbessern. Unsere marktführenden Spezialversicherungsprodukte werden durch fortschrittliche Datenwissenschaft ermöglicht und umfassen Smart Cyber Insurance, Smart Tech E+O und Smart Cargo. Unsere digitalen Plattformen und Tools ermöglichen eine effiziente Angebotserstellung und Bindung sowie eine proaktive Risikominderung. Corvus Insurance bietet Versicherungsprodukte in den USA, dem Nahen Osten, Europa, Kanada und Australien an. Zu den derzeitigen Partnern des Versicherungsprogramms gehören AXIS Capital, Crum Forster, Hudson Insurance Group, Lloyd's of London, R&Q Accredited, SiriusPoint und Skyward Specialty Insurance. Die Markennamen Corvus Insurance, Corvus London Markets und Corvus Germany beziehen sich auf Corvus Insurance Agency, LLC, Corvus Agency Limited und Corvus Underwriting GmbH. Alle Unternehmen sind Tochtergesellschaften von Corvus Insurance Holdings, Inc. Corvus Insurance wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter corvusinsurance.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220727005039/de/

Contacts:

Inkhouse PR, Jen Weber

corvus@inkhouse.com