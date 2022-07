NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe mit der Dividende enttäuscht, schrieb Analyst Dominic O'Kane am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Halbjahresbericht./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 08:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 08:02 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

RIO TINTO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de