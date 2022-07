US-Präsident Joe Biden und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping werden am Donnerstag zum ersten Mal seit vier Monaten miteinander telefonieren, berichtet Associated Press (AP) unter Berufung auf einen US-Beamten. Die geplanten Gespräche finden im Vorfeld eines Besuchs der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August in Taiwan statt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...