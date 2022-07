Der bisherige US-Chef des Photovoltaik-Montagesystemherstellers, Dirk Morbitzer, übernimmt künftig als CEO der Gruppe. Die Holding-Gesellschaft soll in eine Aktiengesellschaft umfirmiert werden und die Zahl der Mitarbeiter auf 140 wachsen.Aerocompact ist in den vergangenen Jahren bereits dynamisch gewachsen und will diesen Kurs jetzt international konsequent fortsetzen. Dafür hat sich der 2014 in Österreich gegründete Hersteller von Unterkonstruktionen für Photovoltaik-Anlagen neu aufgestellt. Es sei ein Management-Board mit fünf Mitgliedern eingerichtet worden, hieß es am Mittwoch. Aus der Holding-Gesellschaft ...

